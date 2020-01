Model Gina-Lisa Lohfink lässt bei Instagram tief blicken - Fans haben Befürchtung

Model Gina-Lisa Lohfink zeigt sich bei Instagram in einem tiefem „Wow“-Ausschnitt. Ihre Fans wollen noch mehr.

Rödermark – Gina-Lisa Lohfink geizt nicht mit ihren Reizen. Bei Facebook und Instagram zeigt sie sich in regelmäßigen Abständen freizügig – und löst dabei große Begeisterung unter ihren Fans aus. Jetzt sorgt das Model aus Rödermark (Kreis Offenbach) mit einem neuen Post erneut für Entzückung unter ihren Followern.

Gina-Lisa Lohfink hat sicherlich kein Problem damit, sich freizügig zu zeigen. Erst im vergangenen Jahr suchte sie bei der RTL-Kuppelshow „Adam sucht Eva“ nach der großen Liebe und ließ dabei alle Hüllen fallen. Immer wieder sorgt das Model bei Instagram und Facebook mit ihren Posts für viel Aufmerksamkeit. So zeigte sie sich jüngst so frivol wie selten. Gina-Lisa Lohfink war in einem Post bei Instagram nur mit Reizwäsche bekleidet.

Ein Post des Models bei Facebook sorgt jetzt ebenfalls für viel Begeisterung unter ihren Fans. Dort zeigt sich Gina-Lisa Lohfink* mit einem tiefen „Wow“-Ausschnitt, der ihre Oberweite nahezu perfekt zur Geltung bringt. Das sehen ihre Fans genauso. „Ohje ohj. Wenn ich das sehe, bekomme ich ja glatt einen Herzinfarkt... Pass mir ja auf, nicht dass dir deine Dinger raus fallen..“, schreibt zum Beispiel ein Nutzer unter dem Bild. „Wow schöne Aussicht“, kommentiert ein anderer.

Generell gibt es für das Bild von Gina-Lisa Lohfink, das sie bei Facebook und Instagram gepostet hat, viel Lob und Komplimente. Die meisten Nutzer geizen nicht mit Herzchen-Emojis und machen keinen Hehl daraus, dass sie das Model gern öfter so sehen würden. Als Gina-Lisa Lohfink sich bei Instagram allerdings jüngst „oben ohne“ auf die Massagebank legte, gingen einige ihrer Fans dann doch zu weit.

Doch zu welchem Anlass zeigte sich Gina-Lisa Lohfink bei Facebook und Instagram mit einem so tiefen Ausschnitt? Das Model war unterwegs und ließ es sich in einem Restaurant in Offenbach gut gehen.

Für weniger Euphorie hat Gina-Lisa Lohfink jedoch bei Instagram mit ihrer neuen Frisur gesorgt. Ihre Fans reagieren schockiert. Auch, dass Gina-Lisa Lohfink 2020 ins Dschungelcamp zurückkehrt*, hinterließ schockierte Anhänger. Nach dem Auftritt im Dschungelcamp 2020 spotten die Fans über Gina-Lisa Lohfink. Ihnen stößt vor allem ihre äußerliche Veränderung übel auf.

Jahre vorher erlebt Gina-Lisa Lohfink mit einem Gerichtsprozess ihre dunkelste Stunde.* Plötzlich tauchte ein Video auf.

Jetzt verrät Gina-Lisa Lohfink im Dschungelcamp 2020, dass sie von Jens Büchners Antrag zuerst wusste. Die Geschichte bewegt.

Von Christian Weihrauch

