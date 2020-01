Gina-Lisa Lohfink ruft zu Fotocontest auf - und überrascht mit tiefgründiger Botschaft

Model Gina-Lisa Lohfink ruft bei Instagram zu einem Fotocontest auf - und überrascht ihre Fans mit einer tiefgründigen Botschaft.

Gina-Lisa Lohfink hat schon wieder eine neue Friseur

Model ruft jetzt bei Instagram zu einem Fotocontest auf

Gina-Lisa Lohfink überrascht Fans mit tiefgründiger Botschaft

Rödermark – Gina-Lisa Lohfink wechselt ihre Haarfarbe öfter als manche Menschen ihre Socken. Während das Model aus Rödermark (Kreis Offenbach) den meisten Fans als langhaarige Blondine im Gedächtnis präsent ist, hat sie im vergangenen Jahr mehrmals Haarfarbe und Schnitt geändert und das bei Instagram gepostet: Auf blond folgte schwarz und kurz darauf rot. Die langen Jahre wichen kurz einem feschen Bob, während sie jetzt wieder lang sind.

Model Gina-Lisa Lohfink ruft bei Instagram zu einem Fotocontest auf

Aktuell hat Gina-Lisa Lohfink wieder lange, rote Haare und ruft bei Instagram prompt zu einem Fotocontest auf. Es geht – wie könnte es anders sein – um Haare. Das Model sucht die schönsten Frisuren und verzückt ihre Fans dabei mit einer tiefgründigen Botschaft. Aber immer eins nach dem anderen.

Gina-Lisa Lohfink postet bei Instagram ein Video mit dem Aufruf zum Wettbewerb. Dabei ist ihr eigentlich egal, welche Frisuren ihre Fans einsenden. „Ich hatte lange blonde Haare, dann waren sie schwarz und jetzt sind sie rot. Mir ist egal, welche Haarfarbe ihr habt, ihr müsst euch wohlfühlen“, erklärte das Model.

Gina-Lisa Lohfink: Model überrascht bei Instagram mit tiefgründiger Botschaft

Schon kurz darauf verzückt Gina-Lisa Lohfink* mit einer Aussage, die es so nur selten bei Instagram zu lesen oder zu hören gibt. „Ich will euch genauso haben, wie ihr seid. Ändert euch für niemanden.“ Dem gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.

Außer vielleicht, dass der Wettbewerb des Models aus Rödermark bei Instagram sehr gut ankommt. Viele Fans markieren Freunde, die an dem Wettbewerb teilnehmen sollen, andere loben Gina-Lisa Lohfink für ihren Look. „Du bist atemberaubend, wunderschön, eine Traumfrau. Deine Augen leuchtende ein Stern deine Lippen funkeln in der Sonne und deine Haare glänzen“, schreibt ein Nutzer über das Model.

Video: Kaum wiederzuerkennen: Gina-Lisa Lohfink sieht ganz verändert aus

Gina-Lisa Lohfink: Fan stellt dem Model bei Instagram eine nicht unberechtigte Frage

Ein anderer Fan von Gina-Lisa Lohfink stellt bei Instagram eine nicht ganz unberechtigte Frage: „Gilt das auch für ne Glatze!? Ich meinem ich fühle mich wohl so und das bin ganz ich...und ganz ICH würde zu gerne das exklusive Dinner mit dir gewinnen hübsche @ginalisa2309.“ Für den Gewinner des Wettbewerbs bei Instagram gibt es nämlich ein exklusives Meet & Greet mit dem Model aus Rödermark.

Von Christian Weihrauch

Model Gina-Lisa Lohfink präsentiert bei Instagram ihren neuen Look. Ihre Fans reagieren geschockt.

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.