Model Gina-Lisa Lohfink verrät intime Details über Danni und Jens Büchner

Rödermark - Fast auf den Tag genau drei Jahre ist es her. Da kämpften Gina-Lisa Lohfink und Jens Büchner im Dschungelcamp um den Urwald-Titel in Australien. Letzterer verstarb im November 2018 an Folgen von Lungenkrebs. Jetzt, drei Jahre später, schlug sich seine Frau Danni Büchner durch das Dschungelcamp 2020. Gina-Lisa Lohfink hingegen war bei der RTL-Show „Ich bin ein Star – Die Stunde danach“ dabei - und verriet intime Details überJens Büchner. Die Geschichte bewegt.

Dschungelcamp 2020: Gina-Lisa Lohfink wusste zuerst von den Plänen von Jens Büchner

Model Gina-Lisa Lohfink und Jens Büchner lernten sich während der gemeinsamen Zeit im Dschungelcamp kennen - und mögen! So weihte er sie damals sogar in seine Hochzeitspläne ein. „Er hat mir erzählt, dass er der Danni einen Heiratsantrag macht. Ich war die Erste, der er das erzählt hat“, berichtet Gina-Lisa den Tränen nahe.

Und obwohl Danni Büchner im Dschungelcamp mit einem Gefühlschaos zu kämpfen hatte und die anderen Camper mit ihrer Trauer um Jens und ihren Panik-Attacken nervte, hat das Model aus Rödermark Mitleid mit Danni. Gerade, weil sie den verstorbenen TV-Star gut kannte und wisse, wie schwer der Verlust für Jens‘ Familie wiege, könne sie Danni gut verstehen. Allerdings wird auch Gina-Lisa Lohfink* die „Mitleids-Nummer“ manchmal zu viel, wie sie gesteht. „Die regt mich auf, aber trotzdem tut es mir leid.“

Gina-Lisa Lohfink hat Mitleid mit Danni Büchner - diese ist im Dschungelcamp 2020

Nach der Rückkehr aus dem Dschungelcamp 2017 stellteJens Büchner Danni die Fragen aller Fragen. Der Polterabend des Traumpaares wurde damals zu einer großen, öffentlichen Sause. Im Juni des selben Jahres verkündeten die TV-Stars schließlich, dass sie in einer Zeremonie im engen Kreis sich das Ja-Wort gegeben hatten.

Zusammen nahm das Ehepaar im Sommer 2018 noch an der dritten Staffel von „Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare“ teil. Nun kämpft Danni um die Krone des Dschungelkönigs - und erfüllt damit ihrem verstorbenen Mann ein Versprechen.

