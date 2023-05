Modertorin Kiewel entschuldigt sich bei Darmstadt-98-Fans nach Versprecher im Fernsehgarten

Am vergangenen Sonntag hat sich „ZDF-Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel in besagter Sendung unter das Publikum gemischt. Dabei plauderte sie mit Fans des Bundesliga-Aufsteigers Darmstadt 98 – und leistete sich einen Fauxpas.

Mainz – Andrea Kiewel (57) lud am Sonntag wieder in den „ZDF-Fernsehgarten“. In der Ausgabe vom 21. Mai zum Motto „Let‘s Fetz: 80er - 90er Party!“ veranstaltete sie mit dem Publikum ein Musikquiz. Dabei mischte sie sich unter die Leute und wurde dabei auf eine Gruppe von Fußballfans mit blauen Trikots aufmerksam.

Nach Versprecher im Fernsehgarten: Andrea Kiewel muss sich bei Darmstadt-98-Fans entschuldigen

„Herzlichen Glückwunsch an Darmstadt 96“, entgegnete sie ihnen. Damit wollte die Moderatorin zum Aufstieg in die Bundesliga gratulieren. Doch schnell wurde sie von den Fans korrigiert, denn die Lilien sind bekanntlich Darmstadt 98, benannt nach dem Gründungsjahr 1898. Die Anhänger des Vereins nahmen Kiewel den Versprecher offenbar nicht übel und machten bereitwillig und erfolgreich bei ihrem Quiz mit.

Doch der Moderatorin ging der Fauxpas wohl nicht aus dem Kopf, sodass sie sich am Ende der Sendung noch einmal entschuldigte. „Liebe Lilien-Fans, verzeiht, natürlich ist es Darmstadt 98, ich weiß das, es ist die Hitze, es ist zu warm“, erklärt sie ihr Missgeschick.

Kiewels besonderer Bezug zu Darmstadt

Die gebürtige Berlinerin Andrea Kiewel lebte lange Zeit in ihrer Heimatstadt, 2005 zog die TV-Moderatorin in die ZDF-Stadt Mainz. 2016 verlegte „Kiwi“ ihren Lebensmittelpunkt nach Frankfurt am Main sowie Tel Aviv. Als Wohnort wurde in Berichten auch schon Seeheim-Jugenheim genannt, das nur rund 14 Kilometer von Darmstadt entfernt liegt. Somit dürfte ihr der Ausrutscher besonders unangenehm gewesen sein.

Am Pfingstsonntag wird die nächste „ZDF-Fernsehgarten“-Ausgabe steigen. Dann soll es einen großen Flohmarkt geben. Unter den Promi-Gästen befinden sich Ben Zucker (39), Luca Hänni (28), Heinz Rudolf Kunze (66) und Vincent Gross (26).

