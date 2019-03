Britische Sänger Morrissey tritt am Broadway in New York auf

Der britische Sänger Morrissey startet mit einer Konzertreihe am Broadway in New York. Dabei scheint Rockmusikers Bruce Springsteen sein Vorbild zu sein.

New York - Die Auftritte finden vom 2. bis 11. Mai im Lunt-Fontanne Theater statt, teilte der Musiker am Dienstag mit. Mit seiner kleinen Konzertreihe am Broadway folgt Morrissey dem Beispiel des US-Rockmusikers Bruce Springsteen, dessen Konzerte im Walter Kerr Theatre über ein Jahr lang äußerst erfolgreich waren. Am 24. Mai kommt die neue Platte des Briten, "California Son", auf den Markt.

Morrissey sagte Europa-Tour ab

Im vergangenen Sommer hatte der 59-jährige frühere Frontmann der britischen Band "The Smiths" mehrere Europa-Konzerte verschoben. Das Management des Musikers nannte damals "logistische Umstände" als Grund. Kurz zuvor hatte der Sänger mit einem Interview für Aufsehen gesorgt, in dem er aus Sicht einiger Kritiker islamfeindliche Ansichten geäußert hatte. In der Vergangenheit war er auch als Unterstützer rechtsextremer Positionen in Erscheinung getreten.

AFP