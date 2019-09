Heidi Klum im Münchner Olympiapark vorgefahren: Sie dreht hier für ProSieben

Heidi Klum packt bald wieder die Fotos aus - oder auch nicht. Für GNTM 2020 startet heute das Casting in München.

Update vom 9. September: GNTM geht in die nächste Runde! Heidi Klum ist in München angekommen und lädt zum Casting ein. Denn auch in der nächsten Staffel sollen wieder viele schöne Models über den Laufsteg geschickt werden.

Im München erwartet Heidi Klum heute die Anwärterinnen auf den Titel: „Germany‘s next Topmodel“. Über ihren Instagram-Account lädt sie alle Interessierten ein. Im Auto wird sie unter das Dach des Olympiastadions gefahren, um dort die Castings zu starten.

Sie schreibt dazu: „Guten Tag München Jetzt starte ich das Casting für #gntm2020 . Bin den ganzen Tag hier ..... komm vorbei !!!!“

Heidi Klum in München: GNTM-Casting beginnt

Update vom 8. September: Es gibt Ereignisse, die kehren jedes Jahr wieder: Das Oktoberfest zum Beispiel oder Halloween - und GNTM steht auch schon wieder in den Startlöchern. Für die kommende Staffel hat Klum jetzt einen Aufruf auf Instagram gepostet: „Wenn ihr von mir gecastet werden wollt für GNTM kommt am Montag ab 10 Uhr in den Münchner Olympiapark.“

Eine Einladung, der die meisten ihrer Fans wohl eher nicht Folge leisten werden, auf Instagram hagelt es Absagen: „Da bin ich jetzt zu alt“, schreibt ein Fan. „Sorry, bin leider zu dick“, kommentiert ein weiterer. „Ach, wenn ich nicht fett wäre sofort“, der nächste.

Es taucht aber noch eine ganz andere Frage auf: „Wo ist Simone?“ Berechtigte Frage, denn von der GNTM-Siegerin 2019 war bislang eher wenig zu hören, zu lesen und zu sehen.

Altes Bild von Heidi Klum aufgetaucht - doch Fans achten auf etwas anderes

News vom 6. September - Los Angeles - Model Heidi Klum lässt ihre Fans täglich an ihrem Leben teilhaben - via Instagram. Zehntausende Likes und hunderte Kommentare sind da keine Seltenheit unter einem Foto oder Video. Jetzt ist auf einem anderen Instagram-Account allerdings ein 20 Jahre altes Foto aufgetaucht, das ebenfalls Heidi Klum zeigt. An sich keine Seltenheit. Doch unter dem Bild tauchen einige fiese Kommentare auf.

Heidi Klum: Altes Foto von Model aufgetaucht - doch einige Fans ignorieren sie

Der Grund: das Flugzeug im Hintergrund. Nicht irgendein Flugzeug, sondern eine Concorde. Das legendäre Überschallflugzeug, das für die Strecke London - New York nur knapp dreieinhalb Stunden gebraucht hat - halb so lange, wie Linienflüge heute noch immer dauern. Heidi Klum posiert vor der Concorde, die noch auf dem Rollfeld zu stehen scheint. Heidis Blick geht dabei über die Schulter, direkt in die Linse des Fotografen. Entstanden ist das Bild laut gettyimages im Jahr 2000 in Cannes. Dort lief Klum für „Victoria Secret“ über den Laufsteg.

Reaktionen auf altes Foto von Heidi Klum: „Geh aus dem Weg ...“

Doch unter dem Bild interessiert sich kaum jemand für Heidi Klum - sondern für das mittlerweile schon fast historische Flugzeug, das 2003 zum letzten Mal abhob. „Its gourgeous - the Concord“ (zu deutsch: Sie ist herrlich - die Concorde), heißt es in einem der ersten Kommentare. Etwas deutlicher wird ein anderer Nutzer. Er scheint eher Flugzeug- als Heidi-Fan zu sein: „Geh aus dem Weg, ich will das Flugzeug sehen“ (Original: „Get out of the way I wanna see the plane“).

Der ein oder andere hat aber neben aller Aufmerksamkeit für das Flugzeug im Hintergrund auch noch nette Worte für die junge Heidi parat - zumindest versteckt: „Das goldene Zeitalter des Fliegens, Modelns und Victoria Secret“ (Original: Golden age of flying, modeling and victoria’s secret“).

15.000 Menschen gefällt das Foto (Stand 6. September), auf dem Heidi Klum vor der Concorde posiert. Erst vor Kurzem nahm Heidi Klum ihre Follower mit in ein Flugzeug: Allerdings filmte sie dabei eine eher befremdliche Aktion einer Promi-Freundin.

