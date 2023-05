„Muss mich wundern“: Barbara Schöneberger für Lidl-Werbung mit Helene Fischer von Fans zerrissen

Von: Elena Rothammer

Teilen

An der Seite von Schlagerstar Helene Fischer wirbt Barbara Schöneberger für den Discounter Lidl. Das kommt allerdings nicht bei allen Fans gut an.

Berlin – Seit wenigen Tagen läuft die neue Werbekampagne von Lidl und hat einige bekannte Gesichter zu bieten: Schlagerstar Helene Fischer (38), Comedian Max Giermann (47) und auch Moderatorin Barbara Schöneberger (49) sind mit dabei. Letztere zeigte sich im Netz ganz begeistert von den Aufnahmen – bekam von ihren Followern allerdings direkt Gegenwind.

Harte Kommentare für Barbara Schöneberger wegen ihrer Lidl-Kampagne

Schon Helene Fischer musste sich wegen der Lidl-Werbung vernichtenden Kommentaren stellen. Ganz ähnlich ergeht es nun ihrer Mit-Werberin Barbara Schöneberger. Dabei zeigte sich diese in einem Instagram-Video noch ganz begeistert und schwärmte, während sie sich, die Schlagerqueen und Max Giermann in dem Prospekt entdeckte: „Gott, sehen wir gut aus!“ Ihre Follower hatten dennoch einiges daran auszusetzen.

Helene Fischer, Beatrice Egli und Maite Kelly: Schlagerstars zeigen sich ungeschminkt Fotostrecke ansehen

In der Kommentarspalte machen mehrere Fans ihrem Ärger über die Kooperation Luft. „Was macht man nicht alles für gutes Gehalt“, „Ich muss mich auch wundern, Werben für einen Discounter. Gibt es keine attraktiveren Partner?“ und „Oh mein Gott, was macht ein Promi alles für Geld“, lauteten einige der kritischen Kommentare der Instagram-User. Ein anderer ist überzeugt: „Wer bei Lidl und Co. wirbt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“

Überraschende Promi-Werbekampagnen Klaus Kinski – Snickers Robin Williams – The Legend of Zelda Brad Pitt – Pringles Moritz Bleibtreu – McDonald’s Jürgen Vogel – Axe (Quelle: moviepilot.de)

Barbara Schöneberger witzelt über ihre eigene Figur im Vergleich zu Helene Fischer

In ihrem Instagram-Clip kann sich Barbara Schöneberger auch einen Spruch über ihre Kurven nicht verkneifen. „Wie gut, dass ich mir so ein großes Schild über die Hüften halte neben Helene“, scherzt die TV-Bekanntheit. In diesem Fall darf sie sich über wohlwollende Worte ihrer Follower freuen. „Warum? Echte, schöne Kurven kann man immer zeigen“, schrieb ein Fan. Ein anderer amüsierte sich köstlich über ihren Humor: „Barbara…einfach herrlich!“

Doch die gebürtige Münchnerin muss nicht nur einstecken, sondern sie kann auch austeilen. Anfang des Jahres lästerte Barbara Schöneberger über Sonja Zietlows Outfits, in denen sie das Dschungelcamp moderierte. Verwendete Quellen: Instagram / barbara.schoeneberger