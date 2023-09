Charlène von Monaco im Grimaldi-Spagat: Als Fürstin glänzt sie in Gold, als Mutter beim Familien-Picknick

Von: Annemarie Göbbel

Hinreißende Aufnahmen von Charlène von Monaco zeigen die Fürstin in Bestform. Vergleiche mit ihrer legendären Schwiegermutter Grace Kelly muss Alberts Ehefrau längst nicht mehr fürchten.

Monaco – Einen wahren Terminmarathon leisten sich in diesen Wochen Charlène von Monaco (45) und Ehemann Fürst Albert II. (65). Dabei wird wieder einmal überdeutlich, welch großes Glück dem Oberhaupt der Monegassen mit der gebürtigen Südafrikanerin widerfahren ist. Bei zwei Auftritten in Folge zeigte die olympische Schwimmerin einmal mehr, wie spielend sie zwischen den Metiers Familienmutter und Vorzeige-Royal wechseln kann und dabei immer alle Augen auf sich zieht.

Charlène von Monaco und Albert zeigen sich mit ihren Kindern in Bestform

Obwohl die Fürstin seit ihrer Rückkehr in den Fürstenpalast in eine Aura der Unnahbarkeit gehüllt schien, scheint das Eis nun endgültig gebrochen. Der legendäre Grimaldi-Spagat zwischen glamouröser Stilikone und liebevoller Familienmutter ist zu ihrem Heimspiel geworden. Was Alberts früh verstorbene Mutter Fürstin Gracia Patricia (52, † 1982) zum Mythos machte, legt Charlène jetzt zu Lebzeiten an den Tag. Posierte sie an einem Tag wie in Gold gegossen beim Fotocall der gemeinnützigen Organisation MonAsia Association ESG Monaco, um an der Seite Alberts II. auf die Umweltbelange der Erde aufmerksam zu machen, ziert sie wenig später beim traditionellen monegassische Picknick „U Cavagnëtu“ mit ihren Kindern als liebevolle Mutter (und Landesmutter) die Titelseiten.

Im Princess-Antoinette-Park waren auch Alberts Nichte Charlotte Casiraghi (37) und ihr Mann Dimitri Rassam (41) sowie Alberts Nichte zweiten Grades, Mélanie-Antoinette de Massy (38) angetreten. Doch trotz des damit ohnehin schon hohen Glamour-Faktors zieht das Fürstenpaar mit seinen Kindern Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella (beide 8) mühelos die Aufmerksamkeit auf sich. Charlènes Strahlen im Retro Silk Shirt (1114 Euro) wirkte ansteckend, selbst Albert blickte bestens gelaunt über seinem krawattenlosen Hemdkragen hervor. Herzlich lächelte das Paar, hinter seinen süßen Zwillingen in Weiß stehend, in die Kameras.

Ständige Vergleiche mit Gracia Patricia zerrten an Charlènes Nerven – lange vorbei

Charlène von Monaco hat den Bogen jetzt raus und braucht den Vergleich mit Grace Kelly nicht mehr zu scheuen: Ob Familie oder Glamourauftritt – die Fürstin zeigt Herz und Stil (Fotomontage). © Villard Pierre/Imago & Aventurier Patrick/Imago

Zu Beginn der Ehe des monegassischen Fürstenpaares hatte der ständige Vergleich mit Alberts legendärer Mutter ihr sichtlich zugesetzt. Doch jetzt hat sie ihre eigene Mitte gefunden. Sie sei „gut im Kontakt mit Menschen wie ihre Schwiegermutter“, attestierte ihr eine begeisterte Userin, als sie Charlène vor etwa einem Jahr bei einer persönlichen Führung durch die frisch renovierten Renaissance-Fresken im Fürstenpalast treffen durfte und brachte damit auf den Punkt, was Charlènes Auftritte kennzeichnet: Die Fürstin ist authentisch geworden. Albert steht ihr offen zur Seite, auch das mag ihr Selbstbewusstsein verliehen haben.

Bevor es für Charlène und Albert nun ab dem 16. September in die Heimat der Wahlmonegassin nach Südafrika zur Wasserfahrrad-Challenge von Charlènes Stiftung Princess Charlene of Monaco Foundation South Africa (PCMFSA) weitergeht, bleibt dem Fürstenpaar noch eine kleine Verschnaufpause. Vielleicht bringt auch die Aussicht, bald wieder Freunde und Familie in die Arme schließen zu können, die neue Souveränität mit sich. So oder so: Dass sich die Presse jetzt mit positiven Berichten überschlägt, dürfte Balsam für die Seele der krisenerprobten Charlène sein. Verwendete Quellen: Instagram @Palais Princier de Monaco, @MonAsia Association ESG Monaco