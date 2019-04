BBC bestätigt Todesfall

Die 16-jährige Schauspielerin Mya-Lecia Naylor verstarb völlig unerwartet.

Seit sie zwei Jahre alt war, stand Mya-Lecia Naylor vor der Kamera. Mit ihren Rollen in den Serien "Millie Inbetween" oder "Almost Never" wurde die Britin bekannt. Jetzt ist die junge Schauspielerin tot.