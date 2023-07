Nach 28 Jahren: Deshalb wird Super RTL jetzt umbenannt

Von: Melanie Habeck

Teilen

Im April 1995 flimmerte Super RTL das erste Mal über die deutschen Bildschirme. Nun bekommt der Spartensender von RTL Deutschland einen neuen Namen.

Köln – Seit 28 Jahren gehört Super RTL zur Senderfamilie von RTL. Das Programm richtet sich allen voran an Kinder und Jugendliche, doch in der Primetime garantieren Spielfilme auch Unterhaltung für die gesamte Familie. Ab August müssen sich die Zuschauer allerdings an einige Neuerungen gewöhnen: Der Sender erhält einen neuen Namen.

Ab 15. August: Aus Super RTL wird RTL Super

Vor Kurzem kündigte RTL bereits große Programmänderungen an, nun wird auch an den Strukturen der Sendergruppe geschraubt: Ab 15. August wird Super RTL einen neuen Namen tragen. Ganz so gravierend ist die Umgestaltung jedoch nicht, denn aus Super RTL wird künftig RTL Super. „Unter einer starken Dachmarke RTL verbinden wir die ganze Vielfalt der guten Unterhaltung und des unabhängigen Journalismus über alle Sender, Gattungen und Angebote. Dabei steht die Dachmarke RTL als zentrales Versprechen immer an erster Stelle, gefolgt von der jeweiligen Produkt-Differenzierung“, begründet Julian Weiss, Chief Marketing Officer von RTL, im DWDL-Gespräch den Schritt.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Damit reiht sich Super RTL in die Namensstruktur der anderen RTL-Sender ein. Denn sowohl bei RTL Up als auch bei den Bezahlsendern RTL Crime, RTL Passion und RTL Living steht RTL an erster Stelle. Mit diesem einheitlichen Branding solle die Marke nachhaltig gestärkt werden.

Toggo: Die Kinder-Unterhaltungsmarke von Super RTL Auch nach der Umbenennung von Super RTL zu RTL Super wird das Kinderprogramm Toggo, das seit 2001 im TV läuft, einen großen Stellenwert bei dem Kölner Sender einnehmen. Mit Marktanteilen von mehr als 20 Prozent in der Kernzielgruppe der 3- bis 13-Jährigen war Toggo zuletzt mit großem Abstand Marktführer vor dem öffentlich-rechtlichen Kika und dem Disney Channel. (Quelle: DWDL)

Nicht nur der Name neu: Auch die Logos der einzelnen RTL-Sender werden vereinheitlicht

Super RTL bekommt dabei nicht nur einen neuen Namen, sondern wird künftig auch ein verändertes Logo tragen. Optisch orientiert sich das Design an der vor zwei Jahren eingeführten Aufmachung der Sendergruppe. Die Buchstaben RTL erhalten jeweils ein buntes Quadrat und darunter steht in Großbuchstaben die Senderdifferenzierung, z. B. Super, Up oder Living.

Vor 28 Jahren lief Super RTL das erste Mal im deutschen TV. Nun bekommt der Sender, bei dem u. a. auch Florian Ambrosius moderiert, einen neuen Namen: Aus Super RTL wird ab 15. August RTL Super. © RTL+; RTL

Hinsichtlich ihrer liebsten Sendungen müssen sich die Super RTL-Zuschauer jedoch keine Sorgen machen. So wird die beliebte Kinder-Unterhaltungsmarke „Toggo“ nach wie vor ein wichtiger Bestandteil des Programms bleiben. Inhaltlich ist die Sendergruppe dafür bekannt, neue Formate auszuprobieren: So kehrte Schauspieler Henning Baum (50) für eine RTL-Show z. B. nach 30 Jahren zu seinen Wurzeln als Rettungssanitäter zurück. Verwendete Quellen: DWDL