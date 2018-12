Nach Jens Büchners Tod: Finanzielle Probleme bei Daniela - Entschließt sie sich zu drastischem Schritt?

Nach Jens Büchners Tod treten bei Witwe Danni wohl finanzielle Probleme auf. Marion Pfaff, eine Freundin des Verstorbenen, will nun helfen.

Finanzielle Probleme bei Daniela Büchner: Mario Pfaff, alias Krümel, will helfen

Update vom 05.12.2018: Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes Jens Büchner muss das Leben für Witwe Daniela und die fünf hinterbliebenen Kinder irgendwie weitergehen. Doch nicht nur die Trauer um ihren verstorbenen Mann bereitet der 40-jährigen momentan Sorgen. Auch die finanzielle Situation soll nicht rosig aussehen.

Irgendwann sei „da finanziell auch die Luft raus“, weiß Marion Pfaff, alias Krümel, eine Freundin des Verstorbenen. Trotz den bevorstehenden finanziellen Problemen, hat Danni bereits die Entscheidung getroffen, zunächst nicht ins Dschungelcamp einzuziehen. Die Reise hätte der 40-Jährigen die Geldprobleme gelöst und möglicherweise wichtige weitere Jobs in Aussicht gestellt. Doch „mit den Zwillingen kann sie ja auch nicht jeden Job annehmen“, sagte Marion Pfaff gegenüber OK!.

Deshalb möchte Pfaff nun helfen. Sie habe der Blondine bereits den Vorschlag gemacht, in ihrer Kult-Kneipe „Krümels Stadl“ aufzutreten. „Sie könnte dreimal in der Woche bei uns auf der Bühne stehen“, erzählte sie. Ein paar Hunderter könne Daniela laut Marion damit verdienen. In den kommenden Tagen wolle sie sich mit ihrem Mann zusammensetzen und ein Konzept ausarbeiten, das perfekt auf Danni zugeschnitten sein soll. „Das konnte Jens doch auch nicht“, hatte Marion letztlich jegliche Bedenken, die Danni geäußert hatte, versucht wegzuwischen. Ob sich Danni nun zu dem drastischen Schritt entschließt, selbst auf die Bühne zu gehen?

Nicht nur in finanziellen Angelegenheiten will Marion Danni helfen. Auch als Patentante der zweijährigen Jenna Soraya sieht sie sich in der Pflicht und möchte sie mit den Kindern unterstützen. Ihr wäre es am liebsten, wenn Daniela in ihre Nähe ziehen würde: „Dann könnten die Kinder auch mal bei mir übernachten.“

Zeit verbracht hat Krümel schon jetzt mit Jenna und ihrer Mutter. Jüngst postete sie auf ihrem Social-Media-Account Instagram zwei Bilder, welche sie und die Zweijährige lächelnd zeigt. Sie schrieb dazu: „Schönen Tag mit meinem Patenkind Jenna Soraya Büchner und Danni Büchner in Cala Millor verbracht.“

Wie ihr Bruder, Diego Armani, hat die Kleine nach der Schock-Nachricht über den Tod ihres Papas ihr Lächeln nicht verloren.

Daniela Büchner: Bei VOX sprach sie erstmals über den Tod von Jens

Update vom 26.11.2018: Man möchte sich gerade gar nicht vorstellen, wie schlimm alles für Daniela und auch für Jens‘ Kinder sein muss. Einen kleinen Einblick gab Danni Büchner jetzt in einem Interview in einer Sondersendung von „Prominent“ auf VOX. Hier erzählt die 40-Jährige, dass sie ein Kissen habe, dass bis zuletzt bei Jens war und deshalb nach ihm rieche: „Ich habe ein Kissen, das war bis zu seinem Tod auf seinem Bett und da rieche ich immer dran und dann mache ich die Augen auf und merke, er ist nicht da. Ich schlafe nachts nicht, ich esse kaum, ich funktioniere nur.“

Danni gesteht auch, dass Jens ihr immer Halt gegeben und ihr immer Mut gemacht habe. Er habe ihr stets gesagt , dass alles gut werden würde. Vor allem dankt sie Jens, dass er sie trotz all ihrer Macken geliebt habe, auch wenn sie viele Macken hatte und noch hat. „Jens war einzigartig, seine Art, sein Lachen, wie er mit Menschen umgegangen ist. Er war immer nett, auch wenn ihm Menschen Unrecht getan haben“, erzählt Danni weiter über ihren geliebten Jens. Vor allem sei er ihr „Hauptgewinn“ gewesen.

Für sie und ihre Familie ist die Welt zusammengebrochen: „Unsere Welt steht gerade still, sie ist zerstört und steht still. Jetzt ist er weg, es ist nicht nur mein Ehemann gestorben, sondern mein bester Freund, mein Seelenverwandter. Und das ist so schlimm für mich. Ich weiß, dass sich alle um mich kümmern, aber niemand ist wie er. Er war toll. Er war ein toller Mensch, mit allen Ecken und Kanten, war er ein toller Mensch“. Und vor allem fehlt den Kindern der Papa. Speziell den Zwillingen, die ja noch so kein sind, dass sie gar nicht wirklich verstehen können, wo der Papa nun hingegangen ist und warum er nicht wiederkommt. „Ich versuch', das normale Leben zumindest für die Zwillinge weiterzuführen, aber sie spüren, was hier los ist. Sie schlafen unruhig, sie rufen Papa. Ich habe ihnen erzählt, Papa ist die Sonne und sie gucken immer in die Sonne und sagen ‚Guten Morgen, Papa.‘“

Danni erzählt dann noch in rührenden Worten, dass sie gerade sehr viel Zeit für sich und ihre Kinder brauchen würde, um zu verstehen, was in den letzten Wochen passiert ist.

Auch seine Freunde erzählen in rührenden Worten, was für ein lieber Mensch Jens war und was für ein großes Herz er hatte. Jeder hoffte inständig, dass doch noch alles wieder gut werden würde. Wurde es aber nicht. Sein Freund Steffen Jerkel erzählt, dass er erschrocken war, als er ihn zwei Tage vor seinem Tod im Krankenhaus besucht hatte: Das war nicht einmal mehr die selbe Stimme, weil er um jedes Wort gekämpft hat, gezittert, für jedes Wort gekämpft. Das hat ihn angestrengt. Die Stimme, die rauskam, das war halt nicht mehr er, nicht mehr Jens. Aber er glaubt auch, dass Jens glücklich war und das ist letzten Endes das, was wirklich zählt.

Todestag von Jens Büchner: Ehefrau Daniela verrät, wie sie Abschied genommen haben

Palma de Mallorca - Am Samstagabend ist Jens Büchner, der als Auswanderer in der Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“ bekannt wurde, in einem Krankenhaus auf Mallorca gestorben. Der 49-Jährige hatte den Kampf gegen Lungenkrebs verloren.

Bereits einige Tage vorher informierte Jens Büchners Ehefrau Daniela via Instagram, dass der „Gesundheitszustand von Jens kritisch“ sei.

Nun hat sie gegenüber der Bild-Zeitung die letzten Augenblicke im Krankenhaus geschildert. Dort verbrachte er seit seiner Einlieferung am 5. November die letzten Tage seines Lebens, bevor er am 17. November für immer die Augen schloss.

Jens Büchner und Ehefrau Daniela: Die letzten Worte

Der Vox-Star hing nach Angabe der Zeitung am Ende am Tropf und bekam künstlichen Sauerstoff. Außerdem soll Büchner extrem abgenommen haben. Seine Ehefrau wich „Malle-Jens“, wie er von seinen Fans genannt wurde, bis zum Ende nicht von der Seite.

„Jens’ letzte Worte an mich waren, dass er mich liebt und glücklich war. Zum Schluss haben wir seine Lieblings-Musik gehört: Die Flippers und Whitney Houston“, wird Daniela Büchner von Bild zitiert.

Gegen 18 Uhr am Samstag soll Hektik rund um das Krankenzimmer ausgebrochen sein. Der Zustand des 49-Jährigen verschlechterte sich zunehmend. Doch die Ärzte hätten ihm nicht mehr helfen können, gegen 18 Uhr starb Jens Büchner an der Seite seiner Frau, so ihre Schilderungen.

Jens Büchner wollte nichts über Krankheit verraten

Lange war die Krankheit von Jens Büchner unbekannt. „Jens wollte mit seiner Krankheit niemandem zur Last fallen. Deshalb hat er so lange geschwiegen“, so sein Manager Carsten Hüther gegenüber Bild.

Wie wird Jens Büchner beerdigt?

Wie die Bild außerdem erfahren haben will, soll der „Goodbye Deutschland“-Star voraussichtlich am kommenden Wochenende auf Mallorca beerdigt werden - offenbar in seinen geliebten goldfarbenen Turnschuhen.

Erst letztens hagelte es Kritik für den „Goodbye Deutschland“-Star. Er postete ein Bild von seinem Essen, das bei zahlreichen Fans für Aufregung sorgte. Auch für Bilder seiner Frau Daniela bei Instagram erntete der bekannte Auswanderer massive Kritik. Zudem standen Jens Büchner und Daniela bei ihrer Teilnahme bei der RTL-Sendung „Sommerhaus der Stars“ im Kreuzfeuer. Eigentlich sollte Daniela auch ins Dschungelcamp 2019 einziehen. Aber wird sie wirklich teilnehmen?

