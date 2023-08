Nach Krankheit: Wird Stefan Mross diese Woche „Immer wieder sonntags“ moderieren? Die ARD klärt auf

Von: Lukas Einkammerer

Die letzte Ausgabe von „Immer wieder sonntags“ bestritt Stefan Mross trotz Krankheit. Wird er diese Woche überhaupt moderieren können? Die ARD klärt auf.

Update vom 11. August 2023 um 12:30 Uhr: Zwar kämpfte sich Stefan Mross am vergangenen Sonntag trotz einer Sommergrippe tapfer durch „Immer wieder sonntags“ und zog seine Moderation trotz Husten und zu allem Überfluss auch noch starken Regenschauern bis zum Schluss durch. Eine Frage, die sich viele Fans der ARD-Sendung nun aber stellen dürften, ist, ob der Star-Trompeter am 13. August wieder fit genug ist, um vor die Kameras zu treten.

Auf Anfrage von IPPEN.MEDIA erklärte die ARD nun: „Stefan Mross ist wieder gesund und wird am Sonntag wie gewohnt die Moderation von ‚Immer wieder sonntags‘ übernehmen.“ Einem Vormittag voller Schlagerspaß, zu dem hochkarätige Gäste wie Hansi Hinterseer (69) eingeladen sind, dürfte also nichts im Weg stehen.

Erstmeldung vom 10. August 2023: Rust – In der diesjährigen Saison von „Immer wieder sonntags“ mussten Stefan Mross (47) und die kultige ARD-Sendung schon des Öfteren aussetzen, sei es wegen zur selben Uhrzeit übertragenen Gottesdiensten oder Spielen der Frauen-Fußball-WM. Am vergangenen Wochenende lud der Startrompeter endlich wieder in den Wasserpark Rulantica in Rust ein – auch wenn ihm seine Gesundheit dabei zu schaffen machte.

Stefan Mross moderiert „Immer wieder sonntags“ trotz Krankheit: ARD spricht zu den Hintergründen

Nach einer zweiwöchigen Pause dürfte die Vorfreude auf die aktuelle Ausgabe von „Immer wieder sonntags“ am 6. August 2023 besonders groß gewesen sein. Leider lief dabei aber nicht alles nach Plan. Zuerst verlor das Format – erneut wegen der Fußball-WM der Frauen – seinen gewohnten Sendeplatz, zum anderen erklärte Stefan Mross gleich zu Beginn der Sendung, dass er nicht ganz auf der Höhe ist. „Sie werden die nächsten zwei Stunden merken, ich bin ein bisschen angeschlagen, habe so eine kleine Erkältung, so eine kleine Sommergrippe.“

Nach der Show sprach derweil auch Stefan Mross‘ Freundin Eva Luginger (35) bei schlager.de über den Gesundheitszustand des Moderators. „Stefan ist total krank. Er hat sich mit Medikamenten vollgepumpt, damit er die Sendung moderieren kann“, erklärte die Sängerin, „Aber er hat es ja geschafft.“

Auch trotz Krankheit im strömenden Regen zu moderieren – damit dürfte Stefan Mross in den Augen der Fans großen Einsatz bewiesen haben. Aber warum verzichtete der Schlagerstar nicht einfach auf die Sendung und ließ einen Kollegen einspringen?

Auf eine Anfrage von IPPEN.MEDIA erklärte die ARD nun, dass Stefan Mross einen „grippalen Infekt“ gehabt habe und betonte: „Die Gesundheit unseres Moderators ist uns besonders wichtig, weshalb wir mit einer Krankheit nicht leichtfertig umgehen. Nach Rücksprache zwischen Stefan Mross, der Produktion und Redaktion wurde am Sonntag gemeinsam entschieden, die Sendung mit ihm als Moderator durchzuführen.“

Die restlichen „Immer wieder sonntags“-Sendetermine 2023 11. Folge: 13. August

12. Folge: 27. August

Best-of-Episode: 3. September

In der letzten Staffel: Stefan Mross musste bei „Immer wieder sonntags“ aussetzen

Stefan Mross steht seit sage und schreibe 18 Jahren als Moderator von „Immer wieder sonntags“ vor der Kamera – aussetzen kann er bei Bedarf aber trotzdem. Denn wie die ARD weiter erklärt, mussten bei einer Folge aus dem vergangenen Jahr Uta Bresan (58) und Bernhard Brink (71) als Gastgeber einspringen. „Damals war Stefan Mross so erkrankt, dass eine Moderation ausgeschlossen war“, erläutert der Sender.

Bei „Immer wieder sonntags“ war Stefan Mross vergangene Woche krank. Die Moderation der ARD-Show zog er aber trotzdem durch. © IMAGO/HOFER; IMAGO/STAR-MEDIA (Fotomontage)

Regenschauer und Erkältungssymptome hin oder her – für die Zuschauer daheim und im Studio durfte sich die letzte Folge von „Immer wieder sonntags“ dennoch als voller Erfolg erwiesen haben. Auch an emotionalen Momenten wurde dabei nicht gespart, denn Schlagersängerin Géraldine Olivier beendete nach 30 Jahren ihre Karriere. Verwendete Quellen: ARD/Immer wieder sonntags/Folge vom 6. August 2023; Anfrage von IPPEN.MEDIA an die ARD