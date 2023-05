Nach „Let‘s Dance“: Anna Ermakova will Karriere im Showgeschäft machen

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Am 19. Mai steht Anna Ermakova im großen Finale von „Let‘s Dance“. Wie es für sie danach weitergeht – dafür hat die Tochter von Boris Becker schon konkrete Pläne.

Köln – Seit der Kennenlernshow im Februar gilt Anna Ermakova (23) bei „Let‘s Dance“ als absoluter Publikumsliebling – und das aus gutem Grund. Schließlich staubt die Tochter von Boris Becker (55) wöchentlich traumhafte Jury-Bewertungen ab und begeistert auch abseits der RTL-Tanzshow durch ihr sympathisches Auftreten. Egal, wie sie im großen Finale am Freitag (19. Mai) abschneidet, eine langfristige Karriere scheint ihr jetzt schon sicher.

„100 Millionen Anfragen“: Anna Ermakova wegen „Let‘s Dance“ schwer gefragt

Am 19. Mai steht Anna Ermakova an der Seite von „Let‘s Dance“-Profitänzer Valentin Lusin (36) im Finale um kämpft um den Titel des „Dancing Stars 2023“. Dabei wollen die beiden offenbar eine märchenhafte Show abliefern, denn ihre Freestyle-Performance steht ganz im Zeichen von „Alice in Wonderland“. Nach der Show scheint Anna ein wahres Karriere-Märchen zu erwarten, denn das Interesse an der Halb-Russin ist seit ihrem ersten Auftritt auf dem RTL-Parkett um ein Vielfaches gestiegen.

High Heels, Bikini oder leger: Die hübschesten „Let‘s Dance“-Kandidatinnen ganz privat Fotostrecke ansehen

„Sie sagt mir immer ‚Ich habe 100 Millionen Anfragen, ich habe noch nichts beantwortet‘“, erklärt Valentin Lusin im Backstage-Interview mit RTL. Bei der stressigen Vorbereitung auf die große Finalshow ist es aber kein Wunder, dass Anna Ermakova es noch nicht geschafft hat, den vielen Angeboten nachzukommen. „Mein Gehirn und Kopf ist am Ende des Tages so kaputt“, lacht sie.

Anna Ermakovas beeindruckender „Let‘s Dance“-Punkteschnitt Von der Kennenlernshow bis hin zum Halbfinale sammelte Anna Ermakova massenhaft Punkte. Insgesamt kommt das junge Model auf einen Gesamtschnitt von 28,4 Punkten, sechsmal gab es für die 23-Jährige die volle Punktzahl. Ihr schlechtestes Ergebnis holte sie bereits ganz zu Beginn: Beim Kennenlernen gab es für ihren Walzer zu „See the Day“ von Dee C Lee vergleichsweise magere 23 Punkte.

„Ich lieb‘s zu performen“: Anna Ermakova will nach „Let‘s Dance“ ins Showgeschäft einsteigen

Mit ihrer Teilnahme bei „Let‘s Dance“ wollte sich Anna Ermakova einen eigenen Namen machen und nicht mehr nur auf die „Besenkammeraffäre“ ihrer Eltern reduziert werden – was ihr mehr als gelungen ist. Wie es für sie nach „Let‘s Dance“ weitergeht? Darüber hat sie sich offensichtlich schon einige Gedanken gemacht.

„Ich denke im Moment mag ich lieber in Richtung Showbiz gehen“, erklärt sie gegenüber RTL, „Ich lieb’s zu performen, Leute damit glücklich zu machen.“ Auch in Deutschland zu bleiben, kann sich die ehemalige Kunstgeschichtsstudentin vorstellen – will aber noch weiter an ihren Deutschkenntnissen feilen.

Wird sie der nächste „Dancing Star“? Anna Ermakova ist bei „Let‘s Dance“ ein absoluter Publikumsliebling. © IMAGO/Future Image; IMAGO/Panama Pictures (Fotomontage)

Ob es bei Anna Ermakova und Valentin Lusin am Ende für den großen Triumph reicht? Das können RTL-Zuschauer am Freitag, den 19. Mai, ab 20:15 Uhr gespannt mitverfolgen. Zuletzt wünschte sich „Let‘s Dance“-Juror Joachim Llambi Buh-Rufe bei Anna Ermakova. Verwendete Quellen: rtl.de