Nach Schock-Diagnose: So dreist wirbt die Bachelorette für Beauty-Produkt

Es ist unfassbar: Bachelorette Jessica Paszka lüftet auf Instagram ein Geheimnis - und das hat es in sich. Zu allem Überfluss wirbt sie auch noch damit. Zu Recht kommt das bei einigen Fans gar nicht gut an.

Berlin - Die Bachelorette sieht man stets gut gelaunt. Doch nicht immer war ihr so zumute. Auf Instagram lüftet die Brünette jetzt nämlich ein düsteres Geheimnis und rührt mit einem emotionalen Post ihre Fans. Sie schreibt: „Ich habe vor vier Jahren die Diagnose Schwarzer Hautkrebs erhalten.“ Die 27-Jährige aber meint: „Zum Glück ist am Ende nochmal alles gut gegangen.“

Eine wichtige Konsequenz hat die Schönheit gezogen und ist sich sicher: „Ich gehe nicht mehr ohne hohen Lichtschutzfaktor in die Sonne und das kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Passt auf euch auf und schützt eure Gesundheit. Ihr habt nur diesen einen Körper.“

Zuerst die Tränen-Beichte, danach aber die Influencer-Werbung inklusive Gewinnspiel?

Genau so dachte es sich die Bachelorette und geht einen Schritt weiter. Sie bietet direkt unter ihrer emotionalen Hautkrebs-Diagnose ein ganz bestimmtes Bräunungsspray an, welches sie an fünf Gewinner verlosen will - und dass sie in den höchsten Tönen lobt.

Einigen Fans stößt diese dreiste Werbung übel auf und reagieren deshalb verärgert auf ihr Posting: „Über Krebs sprechen und gleich ein Gewinnspiel hinterher - in einem Satz. Naja...“. Eine andere Userin meint: „Normalerweise gebe ich meinen Senf ungern dazu. Aber aus eigener Erfahrung finde ich ein Krebsouting zusammen mit Gewinnspiel und Werbung etwas geschmacklos.

Aus der eigenen Erkrankung auch noch Geld zu machen, empfinden viele als zu dreist. Ob sie daraus lernen wird, wie Social Media-Werbung nicht funktioniert?

nm