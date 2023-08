Nach Skandal-Foto: Harald Schmidt bricht sein Schweigen – auch Böhmermann reagiert

Von: Volker Reinert

Harald Schmidt steht nach einem Foto in der Kritik. Mehrere Prominente äußerten ihr Unverständnis. Nun meldete sich der Entertainer und gab ein Statement ab. Auch Jan Böhmermann reagierte.

Update vom 31. August 2023: Nach der großen Aufregung um Entertainer Harald Schmidt (66), der auf einem Sommerfest gemeinsam mit Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen (60) und dem konservativen Journalisten Matthias Matussek (69) posierte, äußerte sich der Moderator nun selbst zu seiner vermeintlichen Nähe zur rechten Szene.

In einem Interview mit „Zeit Online“ erklärte der ehemalige Late-Night-Talkmaster, dass er zu Recherchezwecken auf dem Sommerfest der sogenannten Neuen Rechten anwesend war: „Ich habe vor 30 Jahren zum letzten Mal ein Foto gemacht, bei dem ich mir vorher nicht überlegt habe, warum ich es mache.“ So sei das Foto nicht aus „Provokation“ entstanden, sondern er mache Fotos mit einer Vielzahl an Menschen: „40, 50 Fotos. Teilweise kenne ich diese Leute, teilweise nicht“, so der 66-Jährige.

Nachdem sich bereits Klaas Heufer-Umlauf (39) und Micky Beisenherz (46) bedenklich über den Moderator äußerten, meldete sich nun auch Moderator Jan Böhmermann (42) in seinem Podcast „Fest und Flauschig“ zu Wort. Der Entertainer habe in der Vergangenheit, wie Heufer-Umlauf, mit Schmidt zusammengearbeitet. Für den ZDF-Moderator sei der Sommerfest-Besuch von Harald Schmidt nicht nachvollziehbar. So sei die Veranstaltung „rechtsextrem, wirklich antisemitisch und russlandfreundlich“. Außerdem soll Schmidt durchaus bewusst gewesen sein, auf was für ein Fest er denn hingegangen sei: „Er hat gewusst, welche Leute da rumstehen.“

Harald Schmidt wurde mit Late-Night-Shows berühmt Zu den bekanntesten Sendungen des Kabarettisten gehören wohl „Die Harald Schmidt Show“ und „Schmidteinander“. Letztere wurde von 1990 bis 1994 ausgestrahlt. Harald Schmidt moderierte zusammen mit Herbert Feuerstein († 83) und konnte damals riesige Erfolge erzielen. Der Comedian wurde damals besonders für seinen bissigen Humor gefeiert – und erhielt aus diesem Grund auch den Spitznamen „Dirty Harry“. Von 2007 bis 2009 war er zusammen mit Oliver Pocher (45) in „Schmidt & Pocher“ auf Sendung.

Böhmermann sprach außerdem von einem „Rotkreuz-Dampfschiff nach Paraguay zum Jahresfest des Völkischen Beobachters“ und zog mit dieser Aussage einen Vergleich zum Naziregime. Der „Völkische Beobachter“ war ein propagandistisches „Kampfblatt“ der NSDAP.

Erstmeldung vom 28. August 2023: Zürich – Einst waren sie Kollegen, doch heute scheinen sie kaum noch Gemeinsamkeiten zu haben. Die Rede ist von Moderator Klaas Heufer-Umlauf (39) und Harald Schmidt (66). Heufer-Umlauf arbeitete zwischen 2011 und 2013 bei der „Harald Schmidt Show“ mit der einstigen TV-Legende zusammen. Im Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“ mit Gastgeber Micky Beisenherz (46) äußerte sich der ehemalige Viva- und MTV-Moderator bedenklich über Schmidt. Vor allem ein Foto auf einem umstrittenen Sommerfest sorgt bei ihm für absolutes Unverständnis.

Harald Schmidt posiert auf umstrittenen Sommerfest mit Hans-Georg Maaßen und Matthias Matussek

Am Donnerstag (24. August) wurde Schauspieler Harald Schmidt auf einem Sommerfest mit bekannten Persönlichkeiten der sogenannten Neuen Rechten gesehen. Vor allem ein gemeinsames Foto mit dem ehemaligen Verfassungschef Hans-Georg Maaßen (60) sowie mit dem konservativen Journalisten Matthias Matussek (69) wird seitdem hitzig in den sozialen Netzwerken diskutiert. Auch der Sender ZDF bezog nach dem Eklat-Foto bereits Stellung und einer möglichen beruflichen Konsequenz für Schmidt aufgrund seines Engagements beim „Traumschiff“.

Klaas Heufer-Umlauf äußerte sein Unverständnis im Gespräch mit Micky Beisenherz. So könne er Schmidts Handeln überhaupt nicht nachvollziehen: „Da bleibt nicht mehr viel Humor über bei so einem Bild. Dass der da freiwillig zu Hause losfährt, dahin geht, genau wissend, wer da alles ist und sich freut auf einen herrlichen Abend mit guten Gesprächen mit Hans-Georg Maaßen und anderen Aussortierten.“

Klaas Heufer-Umlauf hinterfragt seine damalige Bewunderung für Harald Schmidt

Der ProSieben-Moderator weiter: „Man zweifelt an sich selbst, dass man mal eine Art Bewunderung hatte. Er adelt da den ganzen Laden, in dem er dort wahrscheinlich der Einäugige unter den Blinden ist.“ Auch Podcast-Gastgeber Beisenherz teilte diese Ansicht „Vor allem weiß man bei so einer Sommerparty gar nicht, vor wem man sich zuerst drücken soll. Alice Weidel ist da noch rumgelaufen. Grundsätzlich kann ja jeder hingehen, wo er will. Aber gerade die Schweizer ‚Weltwoche‘ ist eine ganz harte Nummer.“

Die „Weltwoche“ gehört dem Verleger Roger Köppel (58), der für die rechtspopulistische Schweizer Volkspartei im Parlament sitzt. Heufer-Umlauf empfindet vor allem das Szenario fragwürdig, wie Harald Schmidt allem Anschein nach völlig bewusst auf die Veranstaltung gegangen ist: „Dieses Bild: Zuhause loszugehen und sich die Schuhe anzuziehen, das ist eigentlich das Kurioseste an dem ganzen Ding. Dass man sagt: ‚Da kann ich nicht, da habe ich diese Veranstaltung‘ und dann geht man los.“

Harald Schmidt polarisiert nicht zum ersten Mal. Seine alten ARD-Shows werden in der Mediathek mit Warnhinweisen versehen, da gewisse Aussagen als diskriminierend empfunden werden können. Verwendete Quellen: Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“ Folge „Geschossene Gesellschaft (Schurkenstart mit Klaas Heufer-Umlauf)“ vom 25. August 2023, bunte.de, zeit.de