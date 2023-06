Nach Trennung von Multimillionär: Patricia Blanco lässt es auf der Reeperbahn krachen

Von: Melanie Habeck

Patricia Blanco hat offenbar keine Lust auf Liebeskummer: Nach der Trennung von Multimillionär Andreas Ellermann feierte die TV-Bekanntheit nun ausgelassen auf der Reeperbahn.

Hamburg – Hinter Patricia Blanco (52) liegen harte Wochen: Ende Mai wurde bekannt, dass ihre Beziehung zu dem Hamburger Unternehmer Andreas Ellermann (57) nach vier Jahren in die Brüche gegangen ist. In einem TV-Interview verriet die Reality-Darstellerin vor wenigen Tagen noch, mit welchen Geheimtipps sie den Trennungsschmerz überwinden möchte. Diese Ratschläge scheint sie nun in die Tat umzusetzen, denn auf der Reeperbahn ließ sie es ordentlich krachen.

Patricia Blanco feiert vergnügt auf der Reeperbahn

In der Instagram-Story von Patricia Blanco können ihre Follower sehen, was für einen gelungenen Abend die 52-Jährige auf der Hamburger Reeperbahn hatte. In schwarzen Leder-Leggings und passender Corsage lässt sie munter die Hüfte kreisen, hat ein breites Grinsen auf den Lippen und wirft immer wieder Küsschen in die Kamera: Ganz klar, die Tochter von Roberto Blanco (86) hat mächtig Spaß – von Liebeskummer nach der Trennung von Andreas Ellermann keine Spur.

Kein Wunder, ist Patricia Blanco an diesem Abend doch von prominenter Gesellschaft umringt, denn auch TV-Stars wie Claudia Obert (61), Marc Terenzi (44) und Micaela Schäfer (39) sind an diesem Abend im Hamburger Stadtteil St. Pauli unterwegs. Sie alle feiern das 15-jährige Jubiläum der „Kiez-Familie“ von Olivia Jones (53) und bescheren der Hamburger Legende ein rauschendes Fest.

Hat Patricia Blanco die Trennung von Andreas Ellermann verarbeitet?

Dass sie nach einer Trennung nicht das Opfer sein will, erläuterte Patricia Blanco in einem TV-Interview nach der Trennung von Andreas Ellermann. Mit ihrem Instagram-Video macht die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin nun deutlich, dass sie sich diesen Ansatz zu Herzen genommen hat. Mit dem emotionalen Auf und Ab der vergangen Wochen scheint der Neu-Single offenbar abgeschlossen zu haben.

Patricia Blanco und Andreas Ellermann gehen getrennte Wege. Ihr Single-Leben genießt die TV-Bekanntheit nun bei Olivia Jones auf der Reeperbahn © IMAGO / Eventpress & Instagram / patriciablancoofficial

Um das Liebes-Aus von Patricia Blanco und Andreas Ellermann ranken sich zahlreiche Spekulationen. Gerüchten zufolge sei keine Geringere als Nadja Abd el Farrag (58) ein Grund für die Trennung. Demnach sei Patricia das innige Verhältnis ihres Ex-Verlobtens zu Naddel stets ein Dorn im Auge gewesen. Verwendete Quellen: instagram.com/patriciablancoofficial