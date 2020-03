Nadja Abd el Farrag, besser bekannt als Naddel, hat sich von ihren unzähligen Haarteilen verabschiedet und zeigt sich seit Jahren erstmals ohne Extensions oder Perücke in der Öffentlichkeit.

Nadja Abd el Farrag will sich künftig mit ihrem natürlichen Haar zeigen.

will sich künftig mit ihrem natürlichen Haar zeigen. Perücken und Extensions sollen der Vergangenheit angehören.

sollen der Vergangenheit angehören. Beim Friseur hat sich Naddel ihre künstlichen Haarteile entfernen lassen.

Dangast - Nadja Abd el Farrag (55) hat die Nase voll. Jahre lang hat sie sich in der Öffentlichkeit nur mit künstlichen Haaren gezeigt - das wird sich jetzt ändern. „So sehen meine eigenen Haare aus“, kündigt die 55-Jährige auf Facebook mit einem Foto an, das bei einem Friseurbesuch entstanden ist. Dort hat sich die Ex-Freundin von Dieter Bohlen die unzähligen Extensions entfernen lassen. „So... jetzt bin ich aber gespannt, was ihr zu meiner neuen Natürlichkeit sagt“, schreibt sie.

Nadja Abd el Farrag verrät: „Wenn‘s mal schnell gehen musste - Perücke auf“

„Wenn‘s mal schnell gehen musste - Perücke auf“, verrät Naddel, so der Spitzname der ehemaligen „Peep!“-Moderatorin im Interview mit RTL. In einem Video bekommen die Zuschauer dann auch Naddels krauses Naturhaar zu sehen, mit dem sie sich künftig zeigen will.

Mit neuer Frisur: Naddel will altes Leben hinter sich lassen

Nicht nur ihre künstliche Haarpracht will Nadja Abd el Farrag hinter sich lassen, sondern auch ihr altes Leben samt Schulden und Alkohol-Problemen. Seit eineinhalb Jahren habe sie keinen Schluck Alkohol mehr getrunken, so ihre eigene Aussage laut RTL.

Naddel zu neuem Look: „... als ob ich 18,19 bin“

Der neue Look sei für Naddel eine Erleichterung, aber auch ungewohnt, verrät sie im Anschluss an den Friseurtermin. „Ich komm‘ mir vor, als ob ich irgendwie 18,19 bin. Da hatte ich auch so eine Frisur“, erinnert sich Naddel. Auch den Fans gefällt die neue Frisur. Auf Facebook erntet Naddel haufenweise Komplimente für den natürlichen Look und ihren mutigen Entschluss.

