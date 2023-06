Naives „Goodbye Deutschland“-Paar am Ende: Traum von der Auswanderung droht zu platzen

Von: Melanie Habeck

Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Patrick und Severine Dewitz wollen sich ein neues Leben auf Curacao aufbauen. Nach Ankunft auf der Karibikinsel erhält das Paar jedoch Informationen, die diesen Plan erheblich ins Wanken bringen.

Curacao – Sonne, Strand und Meer: Das „Goodbye Deutschland“-Paar Patrick und Severine Dewitz hat sich das Leben auf Curacao so schön vorgestellt. Die Brandenburger wollen als Reiseführer auf der Karibikinsel durchstarten. Doch das Thema Selbstständigkeit gestaltet sich schwieriger als gedacht – der Traum der Auswanderung steht auf der Kippe.

„Goodbye Deutschland“-Fiasko: Patrick und Severine Dewitz haben keine Arbeitslizenz

Bei „Goodbye Deutschland“ können die Zuschauer regelmäßig beobachten, mit welchen Schwierigkeiten das Leben im Ausland verbunden sein kann: Erst kürzlich musste die Auswanderin Toni ihre Baumarkt-Eröffnung auf Eis legen. In einer neuen Folge der TV-Show werden auch Patrick und Severine Dewitz beim Start ihres Auswanderer-Abenteuers begleitet. Das Paar ist zunächst ohne Arbeitslizenz auf die Karibikinsel Curacao gezogen und möchte sich vor Ort um alle notwendigen Dokumente kümmern. „Es soll einfacher sein als in Deutschland. Auch steuerlich soll es einfacher sein“, zeigt sich Malermeister Patrick in der VOX-Sendung optimistisch.

Bei einem Termin in einer privaten Einwanderungsagentur erhalten die Brandenburger dann jedoch eine Hiobsbotschaft, die ihren Traum von der Selbstständigkeit ins Wanken bringt. „Ihr müsst mindestens fünf Jahre hier sein, um euch selbstständig machen zu dürfen. Vorher bräuchtet ihr einen niederländischen Staatsbürger als Partner, der für euch das Unternehmen gründet“, erklärt eine Mitarbeiterin dem Auswanderer-Paar. Auch das Vorhaben, als Reiseführer auf Curacao tätig zu sein, rückt für Patrick und Severine zunächst in weite Ferne, denn dafür wird auf der Karibikinsel ein Steuersatz von satten 37 Prozent fällig.

Dank „Goodbye Deutschland“ zum Promi – bei diesen Stars hat es geklappt! Am 15. August 2006 flimmerte die erste „Goodbye Deutschland“-Folge über die Fernsehbildschirme, seitdem hat VOX über ein Dutzend Staffeln der Doku-Soap produziert. Im Laufe der Jahre ist manch Auswanderer dank der Sendung zu beachtlichem Ruhm gekommen, darunter Konny (67) und Manuela Reimann (54), Daniela Katzenberger (36), Chris Töpperwien (48), Jens Büchner (†49) oder Caro (44) und Andreas Robens (56).

Plan B von Patrick und Severine: Kann das „Goodbye Deutschland“-Paar auf Curacao bleiben?

Ein halbes Jahr lang belastet die unsichere Situation das „Goodbye Deutschland“-Paar. Da das Leben auf Curacao teuer ist, schrumpft das Ersparte immer mehr – ein Umstand, der vor allem Severine enorm zu schaffen macht. Doch Patrick gibt die Hoffnung nicht auf und renoviert kurzerhand zwei Häuser, die sich auf dem Grundstück ihres Mietshauses befinden. Während der einheimische Besitzer das Material dafür zur Verfügung stellt, zahlt der Malermeister mit seiner Arbeitskraft. Die Einnahmen wollen sich die beiden am Ende teilen.

Das „Goodbye Deutschland“-Paar Patrick und Severine Dewitz wollte auf Curacao als Reiseführeranbieter durchstarten. Doch die Brandenburger hatten sich vor ihrer Auswanderung nicht umfassend über die Bedingungen für eine Arbeitslizenz informiert. Nun gerät ihr Leben auf der Karibikinsel ins Wanken. © VOX/Goodbye Deutschland; VOX/Goodbye Deutschland

Ein Plan, der zunächst aufzugehen scheint: Severine und Patrick können sich mithilfe ihres Vermieters nicht nur selbstständig machen, sondern die Buchungen für das Ferienhaus nehmen auch zu. In den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob das Auswanderer-Paar seinen Reiseführer-Traum am Ende doch noch in die Tat umsetzen kann. Dieses Auf und Ab der Auswanderung kennt auch Danni Büchner nur zu gut. Inzwischen muss sie jedoch nicht mehr um ihre Finanzen sorgen: Danni Büchner verfügt mittlerweile über ein stolzes Monatsgehalt von bis zu 8.000 Euro. Verwendete Quellen: VOX