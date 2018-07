Natascha Ochsenknecht stark verändert: So sieht sie nicht mehr aus

Eigentlich kennen wir Natascha Ochsenknecht (53) nur noch mit platinblonden Haaren, die sie streng nach hinten gebunden in einem Zopf trägt. Jetzt entschied sie sich für eine Radikalveränderung.

München - Natascha Ochsenknecht ist bekannt für ihre auffälligen Looks. In den letzten Jahrzehnten waren ihre Haare mal braun und lockig, mal pink und lang, mal platinblond und kurz. Seit längerem war die Modedesignerin aber schon nicht mehr experimentierfreudig unterwegs, so dass man sie eigentlich nur noch mit strengem Zopf zu sehen bekam.

Jetzt ging die 53-Jährige zum Friseur und präsentierte das überraschende Ergebnis stolz auf Instagram.

Natascha Ochsenknecht: „Viel weiblicher!“

Die Fans finden Nataschas neue Haarpracht „wunderschön“ und sind sich einig, die Frisur sähe einfach nur „hammermäßig“ aus. Einige schreiben, die platinblonden Extensions würden die Dreifachmama „viel weiblicher“ machen. Unter das Foto kommentierte Natascha selbst übrigens: „New Job. New Hair.“ Möglicherweise hat ihr frischer Look etwas mit den Dreharbeiten für eine neue Serie auf RTL2 zu tun.

Natascha Ochsenknecht zeigt sich immer auffällig

Natascha wurde an der Seite von Ex-Mann Uwe Ochsenknecht bekannt, machte sich aber über die Jahre mit ihrem unverwechselbaren Auftreten als Promi selbst einen Namen. Anfang des Jahres nahm sie als Kandidatin bei der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil. Dort verriet sie auch intime Details über ihre 19-jährige Ehe mit Schauspieler Uwe Ochsenknecht.

Ronja Menzel