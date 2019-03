Warum bitte schießen so viele Moderatorinnen hier ein Foto? Treppenhaus treibt Fans um

Eine Treppe, viele Verehrerinnen. Das klingt selbst nach mehrmaligem Lesen seltsam. Was macht den Aufgang so besonders? Wir klären auf.

Köln - Ein Kölner Treppenhaus wird still und heimlich zum Internet-Phänomen. Zahlreiche Frauen bekommen davon einfach nicht genug, die penibel gepflegten Stufen ziehen die Damen der Schöpfung förmlich in ihren Bann. Sie knien nieder, setzen sich, ihre Augen funkeln. Natürlich muss so viel Schönheit auf einem Bild festgehalten werden. Doch was macht diese Treppe nur so schrecklich anziehend? Ist es das Muster oder doch das Geländer? Wir wissen es nicht.

Was steckt dahinter?

Allerdings sticht eine Besonderheit nach reiflicher Überlegung schließlich ins Auge. Die Treppe führt offenbar direkt zu den Studios des Senders RTL. Denn alle Frauen eint eine Sache: Sie arbeiten als Fernsehmoderatorinnen für den Privatsender. Und offenbar ist es dort Usus, dass Frau sich kurz vor Arbeitsbeginn nochmal im mythischen Treppenhaus ablichten lässt. Nazan Eckes postete bereits über 20 Bilder von den beinahe legendären Stufen und sich.

Auch die weiblichen Wetterfrösche, ob Eva Imhof oder Maxi Biewer, setzen sich gerne mal für eine kleine Verschnaufpause zur Ruhe. Selbst zur Mittagszeit herrscht im Aufgang Hochbetrieb. Sowohl „Punkt 12"-Moderatorin Katja Burkard als auch ihre Kollegin Roberta Bieling posierten an der sagenumwobenen Stelle. Und wir decken auf: Die Treppe ist immer noch krümelfrei. Eine Stufe bei RTL müsste man(n) sein!

Aber einen Makel muss es doch sogar im geheimnisvollen Treppenhaus geben, perfekt ist schließlich niemand. Doch auch zur Morgenstund glänzen die Stufen heller als jedes weiße Bettlaken, wie Jennifer Knäble auf ihrem Profil ("Guten Morgen Deutschland") beweist. Natürlich bleibt so viel Erhabenheit auch Birgit Schrowange und Frauke Ludowig nicht verborgen, beide posteten ebenfalls ein Bild aus dem Treppenhaus. Steffi Brungs und Miriam Lange komplettieren das RTL`sche Treppen-Gespann.

Eine Auswahl der vielen Schnappschüsse

