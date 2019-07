Nazan Eckes kriegt schlüpfrige Kommentare zu Wow-Foto: „Hoppelhasen, die raushüpfen“

Nazan Eckes hat bei Instagram ein Foto in einem tief ausgeschnittenen Kleid gepostet. Dafür hagelte es ein paar schlüpfrige Kommentare.

Moderatorin und Werbegesicht Nazan Eckes hat ein Foto von sich in einem tief ausgeschnittenen Kleid von sich gepostet - und einige Kommentare unter der Gürtellinie kassiert.

Aber von vorn: Die Sonne scheint gerade, das Wetter ist schön, und Nazan machte mit ihrem Mann Julian Khol und den zwei Kindern bis vor Kurzem Urlaub in der Türkei. Sommer, Sonne, Sonnenschein, da sind kurze Kleider und Bikinis natürlich ganz normal, dann postete Nazan einen Beitrag zum deutschen Hitzerekord: „Hitzerekord in Deutschland? Über 40 Grad hält man eigentlich nur am Meer aus... Ich will zurück... “

Nazan Eckes: Gern mit wenig Klamotten im Sommer unterwegs

So postete Nazan in der jüngeren Vergangenheit Bilder im Tankini, im sommerlichen Zweiteiler oder im luftigen Sommerkleid. Die Reaktionen darauf bisher: Immer Daumen hoch! „Du siehst toll aus“, „dein Mann verliebt sich bestimmt jedes Mal aufs Neue in Dich“ oder „Liebe Nazan, du bist viel hübscher als die Models!“, kommentierten die User bei Instagram.

Nazan Eckes: Geht sie zu weit?

Was denken Sie: Ist die Aufregung um Fotos in knappen Klamotten berechtigt? Oder gehen die Stars in letzter Zeit wirklich zu weit?

Und auch wenn sich die 43-Jährige, die zuletzt Werbung für die Bahn und Otto machte, sich bei Instagram wie viele andere Stars körperbetont und selbstbewusst zeigt - für sie gab es meist nur lobende Worte.

Nazan Eckes erntet Kritik für Foto im Sommerkleid

Doch dieses Mal ist es für die türkischstämmige Nazan etwas anders: Zwar gab es auch wieder viel Lob und rund 8000 Likes, aber einige User gaben zu ihrem Bild fragwürdige Kommentare ab.

Von „Geile Brüste“ über „Nazan ist das nicht ein bisschen freizügig?“ reichte die Kritik. Und sogar: „Und mit dem Kleidchen gehst du natürlich so spazieren, sodass die Hoppelhasen schön raushüpfen, genau ...“, schrieb ein User.

Daraufhin entbrannte auch gleich eine kleine Diskussion in der Kommentarspalte: „Seit Let's Dance zeigt sie sich neuerdings nur noch so freizügig. Ich denke mal jetzt reicht es auch“, schrieb einer, und bekam auch gleich Gegenwind: „Sie kann sich doch so "nackt" zeigen wie sie will. Schau doch einfach weg wenns dir nicht gefällt“.

Nazan Eckes hatte sich in der Vergangenheit öfter freizügig gezeigt und dafür meist positive Kommentare bekommen.

