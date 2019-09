Nazan Eckes präsentiert „Wow“-Bauch - und beeindruckt selbst Cathy Hummels

Nazan Eckes zeigt auf einem Instagram-Foto wieder viel Haut. Von einem neuen Bauchfrei-Foto sind selbst Promifrauen wie Cathy Hummels und Birgit Schrowange begeistert.

Update vom 16. September 2019: Ein neues Foto auf Instagram beschert TV-Moderatorin Nazan Eckes gerade haufenweise Komplimente.

Auf dem Bild, das die 43-Jährige am Sonntag gepostet hat, ist Eckes in einem bauchfreien, grünen Kaschmir-Oberteil zu sehen. Und was den knapp 260.000 Followern dabei sofort ins Auge sticht, ist ihr durchtrainierter Bauch.

„So einen Bauch wünsch‘ ich mir auch“, „Gut trainierter Bauch“ oder „Was für ein schöner Bauch!!! Nach zwei Kindern?! Echt Wahnsinn!!! Respekt!!!“, so das Urteil zahlreicher User. Auch Promifrauen haben das Foto bewundernd kommentiert. So schreibt Cathy Hummels in Großbuchstaben „WOW“ und Birgit Schrowange kommentiert das Foto mit drei Flammen-Emojis.

Nazan Eckes lässt ganz tief blicken - Mit dieser fiesen Fan-Reaktion hat sie aber wohl nicht gerechnet

Update vom 14. September: Nazan Eckes postet ein Foto, das sie ganz entspannt in einem tief ausgeschnittenen Badeanzug in einem Boot zeigt. „Lass die Seele baumeln“, schreibt sie dazu. Die Begeisterung ihrer Fans hält sich in Grenzen. „Sorry Nazan, das ist kein schönes Foto, der Badeanzug sitzt gar nicht und steht dir nicht. Den Fotografen solltest du feuern, das musst du doch sehen oder nicht? Sei mir bitte nicht böse, wünsche dir einen sehr schönen und stressfreien Samstag“, schreibt ein Fan. „Also dieses Foto finde ich mal gar nicht schön“ stimmt ein anderer ein.

Doch der Badeanzug ist nicht der einzige Kritikpunkt. Einigen Eckes-Anhängern missfällt noch etwas anderes: „Nazan, du bist eine sehr schöne Frau. Vor ‚Let's Dance‘ gab es kaum Bilder von dir. Auch von den Kindern nicht. Jetzt wird es einfach für meinen Geschmack zu viel.“

Nazan Eckes zeigt ihr womöglich größtes Dekolleté ever - TV-Wetterfee fällt sofort was auf

News vom 15. August 2019: Nazan Eckes ist um tiefe Einblicke nicht verlegen. Und wenn es aktuell mal keinen Anlass gibt, ein gaaaaaanz tiefes Dekolleté zu zeigen, dann gräbt sie eben im Archiv. So was könnte man jetzt zumindest meinen. Denn am Donnerstag (15.8.) postete die TV-Moderatorin zwei Uralt-Fotos. Mit ihrem vielleicht größten Ausschnitt ever. „Krasser Throwback ... 9 Jahre ist das Foto her“, schreibt sie dazu. Den Hashtags zufolge sind sie bei der Bambi-Verleihung entstanden.

Während viele keinen großen Unterschied zur heutigen Nazan Eckes erkennen, nehmen andere wahr, dass sie damals ein bisschen mehr auf den Rippen gehabt habe. „Sieht viel besser aus mit ein paar Kilos mehr“ und „Kurven stehen dir“, heißt es in den Kommentaren. Und auch: „Ich finde auch die paar Kilos mehr standen dir echt gut.“

Auch Angela Braun, TV-Wetterfee von n-tv, fällt der Unterschied sofort auf. „Kurviger. Steht Dir beides super“, schreibt sie.

Nazan Eckes provoziert mit Mega-Ausschnitt - Derbe Kommentare

Unser Artikel vom 26. Juli 2019:

Moderatorin und Werbegesicht Nazan Eckes hat ein Foto von sich in einem tief ausgeschnittenen Kleid von sich gepostet - und einige Kommentare unter der Gürtellinie kassiert.

Aber von vorn: Die Sonne scheint gerade, das Wetter ist schön, und Nazan machte mit ihrem Mann Julian Khol und den zwei Kindern bis vor Kurzem Urlaub in der Türkei. Sommer, Sonne, Sonnenschein, da sind kurze Kleider und Bikinis natürlich ganz normal, dann postete Nazan einen Beitrag zum deutschen Hitzerekord: „Hitzerekord in Deutschland? Über 40 Grad hält man eigentlich nur am Meer aus... Ich will zurück... “

Nazan Eckes: Moderatorin zeigt im Sommer viel Haut

So postete Nazan in der jüngeren Vergangenheit Bilder im Tankini, im sommerlichen Zweiteiler oder im luftigen Sommerkleid. Die Reaktionen darauf bisher: Immer Daumen hoch! „Du siehst toll aus“, „dein Mann verliebt sich bestimmt jedes Mal aufs Neue in Dich“ oder „Liebe Nazan, du bist viel hübscher als die Models!“, kommentierten die User bei Instagram.

Gehen Stars wie Nazan Eckes mit ihren pikanten Fotos im Netz zu weit?

Und auch wenn sich die 43-Jährige, die zuletzt Werbung für die Bahn und Otto machte, sich bei Instagram wie viele andere Stars körperbetont und selbstbewusst zeigt - für sie gab es meist nur lobende Worte.

Sommerkleid mit Wow-Ausschnitt: Nazan Eckes bekommt Kritik

Doch dieses Mal ist es für die türkischstämmige Nazan etwas anders: Zwar gab es auch wieder viel Lob und rund 8000 Likes, aber einige User gaben zu ihrem Bild fragwürdige Kommentare ab.

Von „Geile Brüste“ über „Nazan ist das nicht ein bisschen freizügig?“ reichte die Kritik. Und sogar: „Und mit dem Kleidchen gehst du natürlich so spazieren, sodass die Hoppelhasen schön raushüpfen, genau ...“, schrieb ein User.

Daraufhin entbrannte auch gleich eine kleine Diskussion in der Kommentarspalte: „Seit Let's Dance zeigt sie sich neuerdings nur noch so freizügig. Ich denke mal jetzt reicht es auch“, schrieb einer, und bekam auch gleich Gegenwind: „Sie kann sich doch so "nackt" zeigen wie sie will. Schau doch einfach weg wenns dir nicht gefällt“.

Nazan Eckes hatte sich in der Vergangenheit öfter freizügig gezeigt und dafür meist positive Kommentare bekommen.

