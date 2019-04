Wegen Skandal um Schauspielerin: Netflix verschiebt Film-Premiere

Eigentlich sollte ab dem 26. April die neue Romantikkomödie bei Netflix laufen. Doch der Streamingdienst hat die Veröffentlichung nach einem Bestechungsskandal erstmal verschoben.

Los Angeles - Netflix veröffentlicht gefühlt stündlich neue Filme mit großartiger Besetzung. Für April war die neue Romantikkomödie „Otherhood“ mit „Desperate Housewives“-Star Felicity Huffman geplant. Doch vorerst verschiebt der Streaminganbieter die Veröffentlichung mit Huffman in der Hauptrolle und an der Seite von Patricia Arquette und Angela Bassett. Grund dafür ist der massive Bestechungsskandal, in den die 56-jährige Schauspielerin verwickelt ist.

Sie und 13 andere wohlhabende Eltern sollen Elite-Unis bestochen haben, ihre Kinder aufzunehmen. Huffman habe unter dem Deckmantel einer Spende für den guten Zweck 15.000 Dollar an einen Berater gezahlt, um die Ergebnisse einer Studienzulassungsprüfung ihrer Tochter aufzubessern. Angeblich gab es bereits Gespräche über einen ähnlichen Plan für ihre jüngere Tochter, die Schauspielerin habe sich dann aber dagegen entschieden.

Felicity Hufmann: „Ich schäme mich!“ - Netflix reagiert

Anfang der Woche bekannte sich Huffman schuldig und wolle laut eigenen Aussagen, sämtliche Konsequenzen für ihr Verhalten akzeptieren. Wie Boston Globe berichtet, könnten der Schauspielerin bis zu 20 Jahre Haft drohen, werde aber aufgrund ihres Geständnisses deutlich milder ausfallen. Mit vier bis zehn Monaten müsse die Mutter rechnen, deren Tochter laut ihr überhaupt nichts von der Schmiergeldzahlung wusste.

+ Die in einen Hochschul-Bestechungsskandal angeklagte US-Schauspielerin Felicity Huffman auf dem Weg zum Bundesgericht. © AFP / JOSEPH PREZIOSO

In der veröffentlichten Stellungnahme erklärte Huffman, sie „schäme“ sich, ihrer Tochter, ihrer Familie, ihren Freunden, ihren Kollegen und dem Bildungssystem „Schmerz“ bereitet zu haben. Sie wolle sich insbesondere bei den Studenten entschuldigen, „die jeden Tag hart arbeiten, um an einer Hochschule aufgenommen zu werden“. In den Bestechungsskandal sind landesweit viele weitere prominente Eltern verwickelt, darunter auch Full-House-Schauspielerin Lori Loughlin, bei der der Skandal noch weitere Ausmaße annahm.

Netflix musste wegen Skandalen bereits öfter Filme absetzen

Für Netflix kommt der Skandal sicher ungelegen. Es ist nicht das erste Mal, dass der Streamingdienst Sendungen stoppte - so auch„House of Cards“ beim Belästigungsskandal um Kevin Spacey.

Die 56-jährige Huffman erhielt für ihre Rolle in der Netflix-Serie „American Crime“ Emmy-Nominierungen. Zudem sollte sie ab 17. Mai als Staatsanwältin in der Produktion „When They See Us“ ebenfalls auf Netflix zu sehen sein.

