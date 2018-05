Neue Freundin? Das ist die Frau, die Pietro Lombardi ganz nahe kommt

Hat er nach Sarah jetzt eine neue Freundin? Sandra Kaminska (21) heißt die Frau, die Pietro Lombardi ganz nahe kommt.

Köln - Pietro Lombardi (25) hat sich nach der Trennung von seiner Frau Sarah (25) im Oktober 2016 ordentlich Muskeln draufgepackt, wie extratipp.com* schreibt. Trotzdem ist der Kölner noch Single - dabei hätte der DSDS-Gewinner beste Chancen bei den Damen: "Ich bekomme schon viele Anfragen, aber ich glaube, ich müsste eine Frau kennenlernen, die mich nicht kennt."

Video: Pietro Lombardi - Ist sie seine neue Flamme?

Das ist die Frau an Pietro Lombardis Seite

Nun hat Pietro ein Foto bei Instagram gepostet, das ihn mit einer netten jungen Frau zeigt: Die beiden tanzen eng umschlungen in malerischer Landschaft, scheinen sich völlig im Moment zu verlieren. Geht das was? Ist die Unbekannte Pietros neue Flamme? Bild.de weiß mehr: Die Frau, die dem Superstar ganz nahe kommen darf, ist das Schweizer Model Sandra Kaminska.

Ist das Schweizer Model Pietros neue Freundin?

Sandra wurde für den Dreh von Pietro Lombardis neuem Video "Phänomenal" engagiert, das am 18.Mai 2018 erscheint. Hat es zwischen den beiden etwas beim Dreh gefunkt? Pietro: "Ich habe sie angerufen, um sie mal kennenzulernen. Dann ist sie gekommen, hat ihren Job gemacht und ist wieder gegangen. Das die hübsch ist, keine Frage, aber darf ich jetzt keine Frau hübsch finden?", erzählt Pietro gegenüber bild.de.

Pietro Lombardi nimmt Stellung: Das läuft zwischen ihm und Model Sandra Kaminska

Darf er. Aber mehr geht wohl nicht, wie der 25-Jährige erzählt: "Das letzte Mal habe ich mit Sarah Händchen gehalten, ich habe seit ihr keine Love-Story mehr." Scheint, als habe der Kölner die Trennung mit Sarah immer noch nicht überwunden. Er und seine Ex haben seit 2015 einen gemeinsamen Sohn, anderthalb Jahre später folgte die Trennung. Seitdem lebt Pietro Lombardi alleine, verbringt die Zeit ohne Frau an seiner Seite im Fitnessstudio oder mit seinen Freunden.

"Ich bin sehr vorsichtig. Wenn du Erfolg hast, musst du nicht schön sein oder einen starken Charakter haben, denn es gibt so viele fame-geile Mädchen, die in mich verliebt sind oder mit mir zusammen sein wollen, ohne das sie mich in Echt getroffen haben. Da kann doch was nicht stimmen!"

