New Yorker Festival feiert essbare Insekten

Würmer auf dem Teller

+ © Handout Würmer auf Hummer. Foto: Dinner Echo © Handout

Schwarze Ameisen zu feinen Shrimps, Mehlwürmer als Topping: Ein New Yorker Festival will an diesem Wochenende die Gaumen der Besucher auf essbare, proteinreiche Insekten einstimmen. Aus Sicht der UN könnten sie die Nahrung der Zukunft sein.