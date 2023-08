RTL ändert kurzfristig Programm für Spezial-Sendung und Zuschauer verstehen die Welt nicht mehr

Von: Melanie Habeck

RTL warf am Montagabend kurzfristig sein Programm um und sendete ein „RTL Aktuell Spezial“. Die Zuschauer zeigten sich von der Programmänderung irritiert.

Köln – In den vergangenen Wochen entschied sich RTL bereits häufiger dazu, aktuelle Themen in einer Sondersendung zu beleuchten. So widmete sich „RTL Aktuell Spezial“ zuletzt z. B. der verheerenden Hitzewelle in Südeuropa. Auch am Montag (31. Juli) wurde das Abendprogramm des Kölner Senders kurzerhand geändert – und ließ das TV-Publikum mit zahlreichen Fragen zurück.

Spezialsendung zu den Sommerferien: Zuschauer sind von Inhalt irritiert

Die RTL-Zuschauer sehen sich momentan vermehrt mit kurzfristigen Programmänderungen konfrontiert: Nicht nur Spezialsendungen zur anhaltenden Hitzewelle im Süden Europas, auch Fußballübertragungen bringen den üblichen Sendeplan durcheinander. Am Montagabend feilte der Kölner Sender ebenfalls an seinem Programm: Statt „Undercover Boss“ war um 20:15 Uhr eine 15-minütige Sonderausgabe von „RTL Aktuell Spezial“ zu sehen, die sich unter dem Titel „Deutschland macht Ferien“ aktuellen Reisetrends widmete. Denn mit Bayern hat nun auch das letzte Bundesland Sommerferien.

Ein Thema der Sendung waren u. a. die extremen Witterungsverhältnisse. Während im Süden Europas eine unerträgliche Hitze herrscht, lässt der deutsche Sommer mit anhaltendem Regen zu wünschen übrig. Für die Zuschauer ging dabei weder hervor, warum diese Spezialsendung nun so dringlich war, noch welche Schlussfolgerungen sie für ihren Urlaub ziehen sollten. „Heute kommt um 20:15 Uhr eine RTL-Spezialsendung zu den Sommerferien – was da aktuell ist, keine Ahnung“ oder „Realsatire vom Feinsten: Kürzlich sendete RTL hysterische Panikmache wegen Hitze. Heute ist es zu kalt – was denn nun“, zeigten sie sich auf Twitter irritiert.

„Undercover Boss“: Seit 2011 auf RTL In „Undercover Boss“ wagen Chefs bekannter Unternehmen ein ganz besonderes Experiment: Als Praktikant oder Aushilfe getarnt, mischen sie sich sieben Tage lang unter ihre Mitarbeiter und erledigen ganz alltägliche Aufgaben. Die Real-Life-Doku lief 2011 zum ersten Mal auf RTL und wurde mit dem „Bayerischen Fernsehpreis“ in der Kategorie „Unterhaltung“ ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren haben bereits Führungskräfte aus Unternehmen wie „Kamps“, „Mrs. Sporty“ und „Heide Park Resort“ teilgenommen.

Geringes Interesse an RTL-Sondersendung wirkt sich auch auf „Undercover Boss“ aus

Auch aus Quotensicht tat sich RTL mit der Sondersendung keinen Gefallen. Durchschnittlich 560.000 Zuschauer in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verfolgten das „RTL Aktuell Spezial“ – laut DWDL AdScanner-Daten sank die Reichweite dabei im Laufe der Sendung zunehmend. Das geringe Interesse an dem Format wirkte sich zudem auch auf die anschließende „Undercover Boss“-Folge aus, die aufgrund der Spezialsendung um 20:30 Uhr statt wie gewohnt um 20:15 Uhr startete – lediglich 420.000 Zuschauer sahen sich die Episode an.

Am Montag verschob sich die Ausstrahlung von „Undercover Boss“, denn RTL sendete um 20:15 Uhr eine Sondersendung mit dem Titel „Deutschland macht Ferien“. Die Ausgabe von „RTL Aktuell Spezial“ ließ die Zuschauer jedoch mit zahlreichen Fragen zurück. © RTL & RTL

Auch das ZDF musste zuletzt eine herbe Quotenenttäuschung verkraften: Die umstrittene Mallorca-Ausgabe des Fernsehgartens konnte die Zuschauer an den heimischen Bildschirmen nicht überzeugen. Verwendete Quellen: Twitter; DWDL