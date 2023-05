„Nicht unter sechsstellig“: Damit verdient Katja Krasavice jedes Monat ein Vermögen

Katja Krasavice hat sich in den vergangenen Jahren eine vielschichtige Karriere aufgebaut. Heute kann sich die DSDS-Jurorin über ein volles Konto freuen.

Hamburg – Wenn Katja Krasavice (26) eines ist, dann ist es ein Chamäleon. Seit ihren Anfangsjahren auf der Videoplattform YouTube hat sich die gebürtige Tschechin in vielen unterschiedlichen Branchen ein Standbein aufgebaut. Egal ob eine Karriere als Rapperin, ihr eigenes Eisteeunternehmen oder ihre Auftritte als Jurorin bei DSDS – Katjas Erfolg und ihr Kontostand können sich mittlerweile so richtig sehen lassen.

Der älteren Generation dürfte Katja Krasavice vor allem als Jurorin bei DSDS bekannt sein – wo sie mit ihrem noch immer andauernden Zoff mit Dieter Bohlen (69) für Schlagzeilen sorgte. Jüngere Fans dürften die Halb-Tschechin aber vor allem durch YouTube oder ihre gerne mal expliziten Rapsongs kennen. Drei Nummer Eins Alben hat sie inzwischen und dazu vertreibt sie seit Sommer 2022 auch ihr eigenes Erfrischungsgetränk „Sugar Mami“. Besonders viel Geld kommt aber auch aus einer anderen Einnahmequelle.

Am 9. Mai war Katja Krasavice auf dem OMR-Festival zu Gast und plauderte im Gespräch mit Moderator Kai Pflaume (55) über ihre Karriere. Dabei verriet die „Bitch Bibel“-Autorin, mit welcher Tätigkeit sie sich eine goldene Nase verdient: die Content-Plattform OnlyFans, wo Fans mit einem bezahlten Abonnement freizügige Inhalte zu sehen bekommen. „Ich bin die erfolgreichste Frau in Deutschland auf der Plattform“, zitiert bild.de Katja – ein Meilenstein, der sich sehen lassen kann.

„Seitdem ich diese Plattform habe, verdiene ich im Monat nicht unter sechsstellig“, erläutert Katja, deren Reichtum sich auf geschätzt acht Millionen Euro belaufen soll. Viele dürften auf OnlyFans und ähnliche Seiten mit Kopfschütteln reagieren, Katja erklärt aber: „Was ich poste, was ich mache, ist sehr selbstbestimmt. Ich gehe offen mit meiner Sexualität um.“

Katja Krasavices Vater musste wegen Kindesmissbrauch ins Gefängnis

Heute könnte es bei ihr in Sachen Karriere kaum besser laufen, doch hinter Katja Krasavice liegt ein bewegtes Leben. Ein Schicksalsschlag, den sie in ihrer Autobiografie „Die Bitch Bibel“ aufarbeitet, war die Verhaftung ihres Vaters, der 2008 wegen Kindesmissbrauch ins Gefängnis musste. Damals, als sie selbst noch ein Kind war, wurde dieser mehrmals gegenüber einiger ihrer Freundinnen in seiner Werkstatt übergriffig. „Mein Vater war ein perverser Kinderschänder, und ich konnte nichts dagegen tun. Tatsächlich hätte ich mich am liebsten übergeben“, erinnert sich Katja in ihrem Buch an die Gerichtsverhandlung, bei der auch sie aussagen musste.

(Quelle: bild.de)