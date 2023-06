Nicht von Iris bezahlt: So viel Geld hat Peter Klein für Schönheits-OPs ausgegeben

Von: Lukas Einkammerer

In den vergangenen Jahren hat sich Peter Klein etlichen Schönheitsoperationen unterzogen. Wie viel Geld dafür draufgegangen ist, verrät der Ex von Iris Klein nun.

Mallorca – Kaum zwei andere Namen dürften in der deutschen Medienlandschaft in den vergangenen Wochen und Monaten häufiger gefallen sein als Peter (56) und Iris Klein (56). Die brisante Trennung der beiden ist bis heute Gesprächsthema, neben seiner vermeintlichen Affäre mit Yvonne Woelke (41) hat Peter aber auch mit seiner optischen Veränderung auf sich aufmerksam gemacht. Nun verrät er, welche Eingriffe er vornehmen lassen und was ihn das ganze gekostet hat.

Augen, Zähne, Haare: Peter Klein verrät, welche Beauty-Eingriffe er hinter sich hat

Wer Bilder von Peter Klein über die Jahre hinweg vergleicht, dem dürfte sofort auffallen, dass der Stiefvater von Daniela Katzenberger (36) eine merkliche Verwandlung durchzogen hat. Heute hat er zwei Reihen glänzender Zähne und ist von Kopf bis Fuß muskelbepackt. Dass er sich schon des Öfteren unters Messer gelegt hat, daraus macht der gelernte Maler kein Geheimnis und im Mallorca-Podcast „Das 17. Bundesland“ spricht er nun ganz offen über seine Historie beim Beauty-Doc.

Sein allererster Eingriff war an den Augenlidern, erinnert sich Peter Klein und erklärt, dass er dafür nichts bezahlen musste, weil Daniela Katzenberger die Kosten des Eingriffs übernommen hatte. Bei seinem zweiten Trip zur Schönheitsbehandlung ließ er eine Haartransplantation vornehmen. Auch diese Prozedur kostete den Hobbysänger rein gar nichts, weil er selbst eine Kooperation mit der Klinik hatte und im Austausch für die volle, neue Frise einfach ein paar Instagrampostings veröffentlicht wurden.

So fing alles an: Die Geschichte der Schönheitsoperation Egal ob Facelifting, Botox oder eine neue Reihe strahlend weißer Zähne – in der Welt der plastischen Chirurgie ist heute fast alles möglich. Tatsächlich reicht die Geschichte der kosmetischen Eingriffe bis ins Jahr 1200 v. Chr. zurück, wo in Indien mit Haut aus der Stirn Nasenrekonstruktionen vorgenommen wurden. Im Jahr 1450 gelangte diese rudimentäre Methode schließlich nach Sizilien, wo sie vom Arzt Antonio Branca abgefeilt wurde – und trotz Gegenstimmen der Kirche das Fundament für viele der heutigen Behandlungen bildete. In Deutschland fanden die ersten dieser Eingriffe 1818 statt, die mit weiteren Meilensteinen wie der Erfindung des Silikonimplantats 1962 den Grundstein für einen heute boomenden medizinischen Sektor legten. (Quelle: dgpraec.de)

Für seine neuen Zähne musste Peter Klein dann aber ins eigene Portemonnaie greifen. Auf Empfehlung seiner anderen Stieftochter Jenny Frankhauser (30) und deren Freund Steffen König (31) hin, ließ er sich zwei neue Reihen Beißer einsetzen, die später dann zusätzlich noch repariert werden mussten. Auch wenn es auf den ganzen Spaß 20 Prozent Rabatt gab, musste der Wahlmallorquiner selbst einiges blechen – und zwar um die 6.5000 Euro, wie er verrät.

Von wegen Iris‘ Geld: Peter Klein bezahlte Schönheits-OPs selbst

Eines macht Peter Klein aber sehr deutlich: Die Kosten für seine Eingriffe trug er ganz allein und verließ sich dabei nicht auf die finanzielle Unterstützung seiner Noch-Ehefrau Iris. „Das habe ich bezahlt, ich, aus meinem Geld, weil ab und zu arbeite ich ja mal auch was und da bleibt ein bisschen was hängen“, betont er. Außerdem betont er, dass Iris während ihren Anfangsjahren als Influencerin zwar selbst für ihre zahlreichen Beauty-Eingriffe bezahlte, Peter und sie beim Leben aber auf sein Einkommen angewiesen waren.

Was für eine Veränderung von 2013 bis 2023: In den letzten zehn Jahren hat sich Peter Klein ziemlich verändert. © IMAGO/Eventpress; Screenshot/Instagram/peterklein_official (Fotomontage)

Obwohl es bei seinem Interview natürlich auch um Yvonne Woelke ging, dürfte es die Fans von Peter gefreut haben, ihn nach dem monatelangen Rosenkrieg mit Iris mal über ein anderes Thema sprechen zu hören. Erst kürzlich rechnete Peter Klein aber nach Iris‘ BILD-Interview eiskalt mit seiner Ex ab. Verwendete Quellen: Podcast „Das 17. Bundesland“/Folge vom 11. Juni 2023; dgpraec.de