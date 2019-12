Steffi Graf: Nichte (22) postet Bild im Netz-Kleid - löchriges Outfit und nichts drunter

Talia Graf ist die Nichte von Tennislegende Steffi Graf. Im Netz zeigt sie sich nun sehr freizügig: Unter dem löchrigen Netzkleid trägt sie offenbar nichts.

Talia Graf , die Nichte von Tennislegende Steffi Graf , will als Model durchstarten.

, die Nichte von Tennislegende , will als Model durchstarten. Auf Instagram zeigt sich das 22-jährige Nachwuchsmodel extrem freizügig.

zeigt sich das 22-jährige Nachwuchsmodel extrem freizügig. Ihre Follower sind begeistert und sparen nicht mit Komplimenten.

Las Vegas - Auf den ersten Blick haben Tennisstar Steffi Graf (50) und ihre 22-jährige Nichte Talia nicht viel gemeinsam. Auf der einen Seite die brünette Schönheit mit den dunklen Rehaugen und dem bronzenen Teint - auf der anderen die blonde, blauäugige Tennislegende. Doch wer genauer hinsieht, erkennt Steffis markante Nase auch im Gesicht von Talia.

Gewagte Fotos: Steffi-Graf-Nichte in löchrigem Kleid auf Instagram

Beruflich will die junge Amerikanerin aber in einer ganz anderen Branche durchstarten: im Model-Business. Auf der Fashion Week in Berlin machte die Tochter von Steffi Grafs Bruder Michael (47) und dem mexikanischen Model Elaine Marie Fuentes (52) schon im Jahr 2018 auf sich aufmerksam. Jetzt sorgt sie mit heißen Bildern auf Instagram für Aufsehen. In einem Hauch von Nichts, einem durchschimmernden Netz-Kleid, posiert die 22-Jährige für ein Fotoshooting und gewährt ihren rund 9.200 Followern extrem tiefe Einblicke. Darunter trägt Talia nämlich nichts, zumindest keinen BH, wie deutlich zu erkennen ist.

Die Bilder sind in Tulum an der Karibikküste der mexikanischen Yukatán-Halbinsel entstandent. „BTS of one of my favorite shoots!!!... stay tuned. . Tulum has been a dream. until next time“.

Talia Graf fast hüllenlos - was sagt ihre Tante Steffi wohl dazu?

Was Steffi Graf zu den gewagten Bildern sagt, ist nicht bekannt. Fest steht aber, dass Talia ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Tante hat, wie sie im Gespräch mit Gala verrät. Nicht nur, dass die mehrmalige Grand-Slam-Siegerin mit Ehemann Andre Agassi und ihren beiden Kindern in Las Vegas ganz in ihrer Nähe wohnt. „Steffi ist ein absolutes Vorbild für mich“, sagt die 22-Jährige, die oft Rat bei ihrer deutschen Tante sucht.

Nichte von Steffi Graf mega-heiß auf Instagram: Follower begeistert

Ihre Follower dagegen haben eine klare Meinung zu den freizügigen Fotos und sparen nicht mit Komplimenten. „Heiß, heißer, Talia Graf. Diese Bilder sind der Wahnsinn“, findet ein Fan. „Du bist eine wandelnde Göttin“, „umwerfend“ oder „Mama mia“ ist in weiteren Kommentaren zu lesen.

Trotz ihrer Model-Ambitionen will Talia Graf übrigens an der markanten Nase nichts ändern, wie sie Gala erzählt.

In Sachen Modeln könnte Talia wahrscheinlich von Model-Mama Heidi Klum einiges lernen - ganz im Gegenteil zu gelungenen Posts auf Instagram. Dort schockiert die GNTM-Jurorin gerade mit einer ekligen Offenbarung. Besser macht das Heidis Topmodel-Entdeckung Stefanie Giesinger, die ihre Follower mit heißen Fotos regelmäßig um den Verstand bringt.

Ein deutscher Star gibt einen intimen Einblick ins Schlafzimmer - doch wer steckt hinter diesem „Bett-Look“?

Topmodel Stefanie Giesinger zeigt sich ihren Fans in einem neuen Foto extrem freizügig und lässt die Blicke auf eine ganz bestimmte Region wandern.

Video: Steffi Graf - ihr Sohn wird Profi-Sportler

va

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa / Frank Molter, Instagram-Screenshot