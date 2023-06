Bittere Niederlage im Quotenduell zwischen ZDF-Krimi und Daniela Katzenberger bei RTLZWEI

Daniela Katzenberger ist zurück! Am Mittwochabend (21. Juni 2023) startete die neue Staffel ihrer Realityshow auf RTL2 und musste sich direkt gegen einen ZDF-Krimi beweisen. Endete der Fernsehabend für die Kultblondine damit in einem Quotendesaster?

Mallorca/Mainz – Wochenlang fieberten die Fans von Daniela Katzenberger (36) auf diesen Abend hin: In der siebten Staffel von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ gibt die TV-Beauty endlich wieder Einblick in ihren Alltag mit Ehemann Lucas Cordalis (55) und Töchterchen Sophia (7). Parallel zum Reality-Spektakel auf RTLZWEI lief im ZDF der Krimi „Die Toten von Salzburg – Schattenspiel“ – und machte der Katze die TV-Rückkehr mächtig schwer.

Daniela Katzenberger im Quotenpech: ZDF-Krimi liegt weit vor ihrer Realityshow

Mit gleich zwei Folgen startete „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ am Mittwochabend in die neue Staffel. Dabei konnten die RTLZWEI-Zuschauer verfolgen, wie sich Daniela Katzenberger und ihr Ehemann Lucas Cordalis bei der Renovierung ihrer Wohnung in die Haare bekamen. Die zweite Episode der Katzenberger-Staffel schaffte es dabei auf bis zu 700.000 Zuschauer – und hatte damit keine Chance gegen den parallel laufenden ZDF-Krimi. „Die Toten von Salzburg – Schattenspiel“ lockte satte 5,09 Millionen Menschen vor den Bildschirm und geht somit als strahlender Sieger im Quotenduell hervor.

Trotzdem muss sich Daniela Katzenberger nicht grämen: Zwar kommen die Einschaltquoten der neuen Staffel bisher noch nicht an die früheren Werte ihrer Sendung heran, doch die Marktanteile der beiden Auftaktfolgen des Realityformats liegen mit 5,8 Prozent und 6,8 Prozent immerhin über dem aktuellen RTLZWEI-Senderschnitt – der lag im Mai bei 4 Prozent.

„Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“: Seit 2019 auf RTLZWEI Mit Daniela Katzenberger hat RTLZWEI einen absoluten Publikumsliebling im Programm. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die Realityshow im Juni 2023 bereits in die siebte Staffel geht. Seit 2019 begleitet das Kamerateam die Kultblondine bei ihrem Familienalltag mit Ehemann Lucas Cordalis und Tochter Sophia. Ob Highlights wie die Einschulung von Sophia oder Familienstreitigkeiten wie der Zoff mit Danielas Halbschwester Jenny Frankhauser – der Promi-Klan lässt die Zuschauer ungefiltert an seinem Leben teilhaben.

Wieder mehr Katze? Zuletzt stand eher Danielas Mama Iris im Fokus

Für RTLZWEI wird es die letzte Staffel mit Daniela Katzenberger sein. Wie Anfang Juni bekannt wurde, wechselt die 36-Jährige mit ihren bevorstehenden TV-Projekten zu VOX. Mit dem Sender verbindet die Wahl-Mallorquinerin ganz besondere Momente: Bei „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ wurde sie 2009 dabei begleitet, wie sie sich in Los Angeles bei Hugh Hefner (†91) als „Playboy“-Model bewerben wollte – der Startschuss ihrer Karriere.

Am Mittwochabend startete die neue Staffel von Daniela Katzenbergers Realityshow. Im Quotenduell unterlag „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ jedoch deutlich dem ZDF-Krimi „Die Toten von Salzburg – Schattenspiel“. © RTLZWEI/Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca;ZDF/Birgit Probst

Im Rahmen der neuen Staffel können sich die Fans von Daniela Katzenberger wieder auf ungeschönte Einblicke aus ihrem Alltag auf Mallorca freuen. In den vergangenen Wochen sorgte jedoch vor allem ein anderes Mitglied des Katzenberger-Clans mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen: In das Scheidungsdrama von Mama Iris Klein (56) und ihrem Noch-Ehemann Peter (56) ist auch Monate nach der Trennung keine Ruhe eingekehrt – im Gegenteil! Die beiden liefern sich im Netz immer wieder einen heftigen Schlagabtausch. Verwendete Quellen: dwdl.de