Quotenschlacht am Sonntagabend: Neuer Ludwigshafen-Tatort nimmt gesamte Fernsehlandschaft auseinander

Von: Elena Rothammer

Am Sonntagabend kehrte der „Tatort“ mit dem Team aus Ludwigshafen zurück aus der Sommerpause. Die ARD fuhr damit grandiose Quoten ein.

Ludwigshafen – Im Juni verabschiedete sich der „Tatort“ in die Sommerpause. Danach liefen zahlreiche Wiederholungen im Fernsehen. Am Sonntagabend (3. September) kehrte die Krimi-Reihe aber endlich wieder mit neuen Folgen zurück. Das Team aus Ludwighafen rund um die Kommissarinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, 62) und Johanna Stern (Lisa Bitter, 39) waren im Einsatz – und konnten vollends überzeugen.

Über 30 Prozent: „Tatort: Gold“ bringt ARD haushohen Sieg

Während der „Tatort“ derzeit umstrukturiert und schon Stars wie etwa Til Schweiger (59) rausschmiss, dürften die Quoten am Sonntagabend bei der ARD für Freude gesorgt haben. Zur Primetime ermittelten in „Tatort: Gold“ Lena Odenthal und Johanna Stern zum mysteriösen Verschwinden eines Bank-Filialleiters, der privat eine Passion für mittelalterliche Ritterspiele hatte.

Wie aus der DWDL Zahlenzentrale hervorgeht, holte sich die ARD mit „Tatort: Gold“ sowohl in der jüngeren Zielgruppe als auch beim Gesamtpublikum den Tagessieg. Insgesamt 8,21 Millionen Zuschauer schalteten ein, was eine Quote von 31,0 Prozent bedeutet. Bei den 14- bis 49-Jährigen brachte es der Krimi auf 1,30 Millionen Zuschauer und eine Quote von 23,4 Prozent. Selbst der Spielfilm „Fack ju Göhte“ auf Sat.1 hatte bei den Jüngeren mit 0,61 Millionen und einer Quote von 11,8 Prozent das Nachsehen.

ZDF landet hinter der ARD auf Platz zwei

Deutlich hinter der ARD lag am Sonntagabend das ZDF. Dort lief um 20.15 Uhr die Wiederholung einer Folge von „Frühling“. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag mit 3,32 Millionen Zuschauern bei 12,5 Prozent, bei den Jüngeren hingegen nur bei schwachen 3,6 Prozent.

Während im TV die Quoten hart umkämpft sind, ist im Netz die Webserie „7 vs. Wild“ stets ein Klick-Garant. Schon bald geht die neue Staffel an den Start. Andreas Kieling (63) sorgte mit seinem Rauswurf während der „7 vs. Wild“-Vorbereitungsphase jedoch schon vorab für Schlagzeilen. Verwendete Quellen: dwdl.de