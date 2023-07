Nino de Angelo für tot erklärt: YouTube reagiert auf Fake-Video

Von: Daniel Riedmüller

Teilen

Nun hat es auch Nino de Angelo erwischt. Der Schlagerstar ist kürzlich Opfer einer Falschmeldung im Netz geworden: Er wurde für tot erklärt. YouTube hat nun auf das Fake-Video reagiert.

Kitzbühel – Jetzt hat es auch den deutschen Schlager-Star Nino de Angelo (59) getroffen. In einem Fake-Video auf der Videoplattform YouTube ist der 59-Jährige kürzlich auf geschmacklose Weise für tot erklärt worden. Damit steht der Sänger mit italienischer Abstammung nicht allein dar: 2020 war bereits Rapper Eminem (50) auf Twitter für tot erklärt worden, im selben Jahr auch Sängerin Patricia Kelly (53). Ebenso mussten in der Vergangenheit TV-Legende Stefan Raab (56) und Guns-N‘-Roses-Sänger Axl Rose (61) solche Falschmeldungen über sich lesen. Im Falle von Nino de Angelo reagierte YouTube nun mit einer konsequenten Maßnahme.

Nach Fake-Video über Nino de Angelo: YouTube leitet Maßnahmen ein

Das Video mit der falschen Todesmeldung von Nino de Angelo, ebenso wie der dazugehörige Kanal, wurden von der Videoplattform YouTube mittlerweile gelöscht. „Nach einer internen Überprüfung haben wir den Kanal ‘Nachrichten – 555 YouTube‘ wegen Verstoßes gegen unsere Community-Richtlinien geschlossen“, erklärt ein YouTube-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news. „Diese Richtlinien beinhalten Maßnahmen gegen Spam, Betrug und andere irreführende Praktiken, die das Vertrauen der YouTube-Community missbrauchen.“

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Nino de Angelo, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, hatte vergangene Woche auf Instagram selbst darauf hingewiesen, dass derzeit ein knapp vierminütiges Video mit dem Titel „Nino de Angelo (†60) ist tot!“ kursiere. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Video bereits fast 17.500 Aufrufe generiert. „Verdammt, in was für einer Welt leben wir mittlerweile?“, kommentierte de Angelo das von ihm gepostete Bild, auf dem unter anderem seine angebliche Beisetzung zu sehen war. Im Zuge dessen kündigte der Sänger seine „Auferstehung“ für seinen Auftritt „am Samstag bei Florian Silbereisen“ an.

Schon gewusst? Nino de Angelo heißt gar nicht Nino de Angelo Nino de Angelo feierte 1983 mit seinem Hit „Jenseits von Eden“ seine Durchburch. Doch Nino de Angelo ist tatsächlich ein Künstlername, sein bürgerlicher Name lautet Domenico Gerhard Gorgoglione. Doch damit ist er bei weitem nicht alleine. Viele Schlagersänger treten unter Künstlernamen auf. Hier die Liste ihrer bürgerlichen Namen und was die Schlagerstars daraus gemacht haben.

Nino de Angelo ist an COPD erkrankt

Am Samstag, dem 1. Juli trat Nino de Angelo beim großen „Schlagerboom Open Air – Die Stadionshow in Österreich“ im Ersten auf, moderiert von Florian Silbereisen (41). Dort gab der Schlagerstar dann auch direkt Entwarnung. Auf die Frage, wie es ihm denn gehe, antwortete de Angelo: „Ja, eigentlich gut. Für das, was ich so krankheitstechnisch hinter mir habe, geht es mir eigentlich blendend. Ja, immer weiter halt.“ Im vergangenen Jahr war bekannt geworden, dass der Sänger an der Lungenkrankheit COPD erkrankt ist.

Apropos Nino de Angelo: Auf Instagram zeigte sich Nino de Angelo vor Kurzem in der Praxis von Schönheitschirurg Dr. Werner Mang. Welchen Eingriff der Schlagerstar wohl vornehmen lässt? Verwendete Quellen: spot on news, Instagram