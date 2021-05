Norwegische Royals feiern Nationalfeiertag: Palast gibt Programm bekannt

Fest im kleinen Rahmen

Am 17. Mai ist ganz Norwegen in Feierlaune: Das Land der Fjorde zelebriert seinen Nationalfeiertag – die Königsfamilie feiert mit!

Oslo – Normalerweise wird der Nationalfeiertag mit größeren und kleineren Paraden begangen, gemeinsam mit Freunden und Familie genießen die Norweger den „Grunnlovsdagen“ (dt.: Verfassungstag). In diesem Jahr ist jedoch alles anders. Bereits zum zweiten Mal in Folge fallen viele Veranstaltungen den Corona-Beschränkungen zum Opfer, auch die norwegische Königsfamilie greift am Nationalfeiertag auf ein Ersatzprogramm zurück*.

Wie der Tagesplan von König Harald V. (84), Kronprinz Haakon (47) & Co. aussieht, hat der Palast nun verraten. Kronprinzessin Mette-Marit (47) und Kronprinz Haakon werden mit Prinzessin Ingrid Alexandra (17) und Prinz Sverre Magnus (15) den Nationalfeiertag in ihrer Residenz Skaugum einläuten. Nach einem kurzen Programm im Freien unternimmt die vierköpfige Familie einen Ausflug nach Asker, anschließend macht sie sich auf den Weg in die Hauptstadt.

Im Königlichen Schloss in Oslo treffen sie auf König Harald V. und Königin Sonja (83). Um 11.30 Uhr betritt die Königsfamilie schließlich den Balkon des Schlosses, an dieser Tradition zum Nationalfeiertag halten sie seit Jahren fest. Auf die jubelnde Menschenmenge vor dem Palast müssen die Royals in diesem Jahr verzichten, eine kleine Feier ist trotzdem geplant. Um 12 Uhr werden Salutschüsse abgefeuert, danach erklingt die Nationalhymne. Am Nachmittag steht eine Bootsparade auf dem Oslofjord auf dem Programm, die das Königspaar und das Kronprinzenpaar an Bord der königlichen Yacht „Norge“ verfolgen. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.