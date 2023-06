„Maneater“: Oliver und Amira Pocher verbreiten böse Gerüchte über „Let‘s Dance“-Star Ekaterina Leonova

Von: Florian Schwartz

Hat es etwa zwischen dem „Let‘s Dance“-Tanzpaar Ekaterina Leonova und Timon Krause gefunkt? Oliver und Amira Pocher plaudern nun in ihrem Podcast über ein „offenes Geheimnis“.

Köln – Immer wieder gab es in der Vergangenheit bei der RTL-Tanzshow „Let‘s Dance“ bei so manchem Tanzpaar wilde Liebesspekulationen. In der diesjährigen Staffel erregten Ekaterina Leonova (36) und Timon Krause (28) erhöhte Aufmerksamkeit – und das spätestens seit einem Beinahe-Kuss in der vierten Show. Auch Oliver (45) und Amira Pocher (30) haben sich jetzt zu den beiden geäußert. Als Ex-Kandidaten haben der Comedian und die Moderatorin einen Einblick hinter die Kulissen. In ihrem Podcast „Die Pochers!“ plaudern sie jetzt über ein „offenes Geheimnis“.

Oliver und Amira Pocher: Böses Gerücht über „Let‘s Dance“-Star Ekaterina Leonova

Schon seit Wochen brodelt es in der Gerüchteküche, dass es zwischen Ekaterina Leonova und Timo Krause gefunkt haben könnte. Auch Oliver Pocher heizt die Spekulationen nur weiter an. Der 45-Jährige wohnte selbst als Gast dem Finale im Kölner Studio bei. Dabei war ihm aufgefallen, dass von der hübschen Russin und dem Mentalisten bei der After-Show-Party jede Spur fehlte – ein Indiz für eine Affäre um Team „TiKat“?

Amira scheint das Ausklinken von beiden nicht zu wundern. „Es ist ja fast schon ein Running Gag, dass alle Frauen Panik kriegen, wenn ihre Männer zu ‚Let‘s Dance‘ gehen und Ekat an ihre Seite bekommen“, erklärte Amira. Die gebürtige Österreicherin gießt noch weiter Öl ins Feuer und spricht davon, dass es „ein offenes Geheimnis“ sei, wie Ekat mit ihren Tanzpartnern umgeht. „She‘s a Maneater!“, scherzte die 30-Jährige über die Profitänzerin.

Amira Pocher zieht „Bilanz“ über „Let‘s Dance“-Star Ekaterina Leonova

Doch dem noch nicht genug. Schon in der vergangenen Staffel soll Ekaterina Leonova ihren Tanzpartnern auffällig nahe gekommen sein. So soll es auch zwischen ihr und dem Comedian Bastian Bielendorfer (38) gefunkt haben. „Ihre Bilanz ist halt schon krass“, urteilt Amira weiter und erhält dabei Zustimmung von Ehemann Oliver.

Es wäre schließlich nicht das erste Mal, dass sich zwischen Profi und Promi etwas entwickelt hätte. Schon 2012 knisterte es gewaltig zwischen Massimo Sinató (42) und Rebecca Mir (31). 2020 lernten sich Christina Luft (33) und Luca Hänni (28) auf dem Tanzparkett kennen und lieben. Doch das war scheinbar noch nicht alles. „Da gibt es auch noch eins, das nicht bekannt ist“, verriet Amira Pocher weiter. Über die Namen behielt die Moderatorin allerdings Stillschweigen.

