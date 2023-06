Oliver Pocher Pleite? Nun muss er schon selbst Werbung bei Instagram machen

Von: Volker Reinert

Teilen

Jetzt hat er es auch getan. Moderator Oliver Pocher schimpfte in der Vergangenheit zwar allzu oft über Influencer und deren Werbung auf diversen Social-Media-Kanälen. Nun tritt er aber offenbar in die selbigen Fußstapfen..

Köln - Oliver Pocher (45) teilt gerne aus, das ist bekannt. Vor allem deutsche Influencer haben es ihm „angetan“ und wurden schon unzählige Male zur Zielscheibe des Comedians. Doch aktuell scheint es, als ob nicht gerade die positivste Zeit von Pocher ist. So wird derzeit nicht nur über ein mögliches Ehe-Aus mit Amira Pocher (30) spekuliert, auch scheint er jetzt sein Geld über Instagram mit Werbung verdienen zu müssen. Wird er jetzt auch zum Influencer, obwohl er eigentlich immer dagegen gewettert hatte?

Auf Instagram: Oliver Pocher macht Werbung

Oliver Pocher veröffentlichte am Dienstag (27. Juni 2023) eine Instagram-Story - ganz im Stil eines Influencers - und bewarb dabei einen Podcast samt „super Angebot“: „Hallo, ihr lieben Menschen da draußen, ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die Woche gehabt. Ich wurde angehalten von meiner Lieblings-Podcastfirma Podimo noch einmal darauf hinzuweisen, dass es momentan ein super Angebot gibt, weil viele von euch haben jetzt Ferien, Urlaub, wissen vielleicht nicht, was sie hören sollen und da ist Podimo natürlich die beste Lösung, da habt ihr ein bisschen was zu tun“.

Wollnys, Kellys, Kinderwahn: Diese Stars haben ungewöhnlich viele Kinder Fotostrecke ansehen

Doch auch für sich selbst und seinen gemeinsamen Podcast mit Amira Pocher wirbt der 45-Jährige: „Und hört natürlich nicht nur den besten Pärchen-Podcast aller Zeiten ‚Die Pochers!‘, sondern auch viele andere exklusive Hörbucher und Podcasts. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche, hier bleibt es heiter bis wolkig, bis demnächst wieder.“

Wusste Sie schon das über Oliver Pocher? Pochers erster Fernsehauftritt war am 28. Oktober 1998 in der Nachmittags-Talkshow von Bärbel Schäfer auf RTL. Der damals noch unbekannte 45-Jährige war in der Sendung mit einem fünfminütigen Sketch zu sehen. Obwohl er vom Studiopublikum ausgepfiffen wurde, setzte er seinen Auftritt fort. Ein Jahr später war Oliver Pocher in der RTL-Talkshow von Hans Meiser zu sehen und seine TV-Karriere begann. Der mittlerweile eingestellte Musiksender VIVA engagierte Pocher für eine einwöchige Gastmoderation der Live-Sendung „Interaktiv“. Pocher konnte überzeugen und wurde fest angestellt.

Oliver Pocher hatte RTL-Show gegen Influencer

Oliver Pocher machte nie einen Hehl daraus, wie sehr er gegen die Influencer-Szene ist. Vor allem in dem Pocher-Podcast lästert Pocher - gemeinsam mit Ehefrau Amira - wöchentlich über Influencer.

Comedian Oliver Pocher macht jetzt auch Werbung auf Instagram. © IMAGO / Kirchner-Media & Instagram/oliverpocher

Auch gab es 2021 sogar eine RTL-Sendung, die genau dieses Thema aufgriff. In „Pocher vs. Influencer“ stellte sich der Ex-Ehemann von Alessandra Meyer-Wölden (40) in diversen Spielen gegen bekannte Influencer und sagte den Social-Media-Stars den Kampf an. Ob Pochers Influencer-Ausflug einmalig gewesen ist und wie seine Fans darauf reagieren, bleibt abzuwarten. Kritik musste er jüngst von der queeren Community nach einem Transgender-Gag einstecken. Verwendete Quellen: Instagram/oliverpocher