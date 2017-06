Millionen sehen im TV zu: So hart rechnet Pocher mit seiner Ex ab

Der Streit um die Kinder und Geld gehören nach vielen Scheidungen dazu. So auch bei Oliver Pocher und seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden. Nun rechnete der Komiker in der ProSieben-Show „Global Gladiators“ mit ihr ab.

Namibia - Wenn es nach einer Scheidung ums Geld oder wann und wie lange ein Elternteil die Kinder sehen darf geht, kommt es manchmal zu heftigem Streit. So offenbar auch zwischen Oliver Pocher und seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden. Hier gibt es die Anschuldigungen im Video.

+ Oliver Pocher (links), seine Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden.

„Der Streitpunkt ist: Die Schule kostet ja auch Geld. Wo ich gesagt habe: 'Du bist nach Amerika gegangen. Und bis zu einem gewissen Zeitpunkt musst du das mit bezahlen“, klagte Pocher in der jüngsten Folge der der ProSieben-Show „Global Gladiators“, „Ich bezahle nicht alles.' Wir reden von ALLES.“

Seit 2014 sind Oliver Pocher und geschieden. Ihre drei Kinder, eine siebenjährige Tochter und ein Zwillingsbruder-Pärchen leben bei ihrer Mutter in Miami.

Kürzlich erst postete Meyer-Wölden dieses Bild aus Miami:

☔️Flashback to when it was not raining every day in Miami ☔️ #miami #ocean #rainydays #momof5 #alessandrameyerwoelden Ein Beitrag geteilt von Alessandra Meyer-Wölden (@ameyerw) am 7. Jun 2017 um 5:08 Uhr

„Für die Kinder zahlen, für die Schule zahlen. Wenn ich rüber fliege, zahlen. Wenn die Kinder zu mir kommen, zahlen. Zahlen, zahlen, zahlen“, klagte der Komiker weiter „Und sie bestimmt dann wann, wie, wo.“

Lily Becker, deren Mann Boris zeitweise mit Alessandra verlobt war, fragte daraufhin, ob Pocher und seine Ex-Frau also keine Freunde wären. Darauf antwortete Pocher: „Wenn ich alles, was sie sagt, einfach so zahle, dann könnten wir okay Freunde sein.“ Das sei ganz einfach, so Pocher, „Aber wenn ich Sachen hinterfrage, dann nicht.“ Er sei bereit, die Hälfte zu zahlen, das habe Meyer-Wölden aber nicht gewollt. Darüber sei der Kontakt abgebrochen.

Pocher erklärte weiter, das sei ein unhaltbarer Zustand, er wünsche sich, dass seine Kinder mehr in Deutschland wären und auch hier zur Schule gehen könnten. Gefragt, ob er sich rückblickend Vorwürfe mache, antwortete der Komiker, er habe nach dem ersten Kind heiraten und zusammenbleiben wollen, bis die Kinder aus dem Haus wären. „Das hat halt nicht geklappt.“

Zuspruch für Pocher bei Twitter

Von Meyer-Wölden gibt es bisher keine Stellungnahme zu den Vorwürfen. Bei Twitter bekam dagegen Pocher durchaus Zuspruch von Nutzern für seine Aussagen: „Ich als Wochenendpapa kann nachempfinden, was du durchmachst“, schrieb „Daniel Suelflow“.

#GlobalGladiators @oliverpocher ich als wochendpapa kann nach empfinden was du durch machst. Auch trotz Trennung brauchen Kinder Mama u papa — Daniel Suelflow (@DanielSuelflow) 15. Juni 2017

Eine weitere Userin namens „Na Ne“ versuchte sich sogar an der Etablierung des Hashtags #kidstopocherplease, also #KinderzuPocherbitte.

Ich konnte mich nie entscheiden, ob ich @oliverpocher mag oder nicht......FUCK ich mag ihn #GlobalGladiators #kidstopocherplease — Na Ne (@Die_Flora) 15. Juni 2017

hs

Erst Anfang der Woche machte Pocher auf eine andere Weise Schlagzeilen. Laut Medienberichten soll er in Köln am Samstag, um einen Stau zu umfahren, einfach auf einen Fußgängerüberweg einer Straßenbahnlinie ausgewichen sein.