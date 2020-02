TV-Star aus der Serie „Desperate Housewives“ von Auto überfahren

Es ist eine schreckliche Tragödie: In Kalifornien wurde ein weltberühmter Serien-Schauspieler von einem Auto überfahren.

Ein entsetzliches Unglück erschüttert Hollywood.

Der weltberühmte Schauspieler Orson Bean ist tot.

Er wurde von einem Auto erfasst und getötet

Rollen in „Desperate Housewives“ und „Dr Quinn“ machten ihn berühmt: Orson Bean tot

Schreckliche Tragödie um Hollywood-Star Orson Bean: Der beliebte Schauspieler wurde von einem Auto überfahren, berichteten mehrere amerikanische Medien. Das Unglück ereignete sich demnach im kalifornischen Venice.

Bean soll als Fußgänger unterwegs gewesen sein, als er von einem Wagen erfasst wurde. Auch ein zweites Auto sei in dem Unfall verwickelt gewesen. Der 91-Jährige sei noch am Unfallort verstorben.

Orson Bean spielte auch bei „How I Met Your Mother“, „Two and A Half Men“ und „King of Queens“ mit

Insbesondere durch seine Rollen in erfolgreichen TV-Serien wie „Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft" (in der Rolle des Loren Bray) und "Desperate Housewives", ab der sechsten Staffel als Roy Bender, wurde Bean weltberühmt. Sein Bekanntheitsgrad wurde auch durch Gastauftritte in TV-Kultserien wie „Two and a Half Men“, "Will & Grace", "How I Met Your Mother" und "King of Queens" erhöht.

Vor seinen TV-Rollen spielte Bean am New Yorker Broadway. Auch als Filmschauspieler machte er sich einen Namen. Der berühmteste Film, in dem er mitwirkte, ist der mehrfach Oscar-nominierte Streifen „Anatomie eines Mordes“ (1959).

*Weitere Informationen folgen*