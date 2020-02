Oscar-Verleihung 2020: Diese Stars könnten in Hollywood abräumen

Bei den Oscars 2020 werden die besten Filme und Schauspieler ausgezeichnet. Hier finden Sie alle potenziellen Oscar-Gewinner im Überblick.

In der Nacht auf Montag, 10. Februar, wurden die Oscars 2020 verliehen.

verliehen. Die Auszeichnung gilt als der wichtigste internationale Preis der Filmindustrie.

der Filmindustrie. In 24 Kategorien werden Schauspieler, Regisseure und Drehbuchautoren für ihre Leistungen geehrt.

München/Los Angeles - In der Nacht von Sonntag auf Montag (10. Februar) w zum 92. Mal der wichtigste Preis der Filmindustrie verliehen. Wie in jedem Jahr treffen sich zahlreiche Schauspieler, Regisseure und Filmemacher auf dem berühmten roten Teppich in Los Angeles. Insgesamt 24 Oscar-Gewinner kürt die Jury. Ort des Geschehens war auch in diesem Jahr wieder das Dolby Theatre in Hollywood.

Auch in diesem Jahr wird es keinen Hauptmoderator geben. Schon zum zweiten Mal werden verschiedene Stars, darunterPenélope Crus, Shia LaBeouf und Tom Hanks, bei der Preisverleihung auf der Bühne stehen. Musikalischer Haupt-Act ist in diesem Jahr Billie Eilish. Das gab die Academy bereits im Voraus bekannt. Tradition ist es außerdem, dass die Lieder performt werden, die als „bester Song“ nominiert sind. Weitere musikalische Highlights sind Questlove, Eímar Noone und Janelle Monáe.

Wie Sie die Oscars im TV live verfolgen oder die Wiederholung sehen können, haben wir hier für sie zusammengefasst. Zudem können Sie die Oscars 2020 bei uns im Live-Ticker verfolgen.

Oscars 2020: Einen Oscar für Obama?

Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, Barack Obama, gehörte wohl zu den ungewöhnlichsten Nominierten in diesem Jahr. Der Dokumentarfilm „American Factory“ ist unter Beteiligung der von Barack und Michelle Obama gegründeten Produktionsfirma „Higher Ground Productions“ entstanden. Der Film beschreibt die Unternehmensentwicklung eines chinesischen Autoglasherstellers in Ohio.

Zu den Favoriten für den beliebten Goldjungen zählt im Vorfeld der Mafia-Film „ The Irishman“ von Regisseur Martin Scorsese. Der Film über einen skrupellosen Mafia Boss wurde in insgesamt zehn Kategorien nominiert. Nur ein anderer Film konnte mit noch mehr Nominierungen glänzen. So wird der Anti-Superheldenfilm „Joker“ mit ganzen elf Nominierungen hoch gehandelt. Die Comic-Verfilmung des Regisseurs Todd Phillips wurde in den Kategorien bester Film und Regie nominiert.

Oscars 2020: Das sind die deutschen potentiellen Oscar-Gewinner

In diesem Jahr ist lediglich eine deutsche Ko-Produktion „The Cave“ (deutscher Titel „Die Höhle“) in der Kategorie „Beste Dokumentation “ nominiert. Der Dokumentarfilm des syrischen Regisseurs Feras Fayyad (bekannt für „Die letzten Männer von Aleppo“) zeigt ein Team von Ärztinnen in Syrien bei ihrer Arbeit im Kriegsgebiet. Schon in der Vorauswahl mussten die Deutschen zurückstecken. So wurde der deutsche Film „Systemsprenger“ von Regisseurin Nora Fingscheidt von der Nominierung in der Kategorie „International Feature Film“ ausgeschlossen.

Zuletzt wurde 2019 ein deutscher Film für einen Oscar nominiert. Der Film von Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck „Werk ohne Autor“ bekam jedoch keine Auszeichnung.

Oscar-Neuling Netflix gleich 24 mal nominiert

24 mal wurden Produktionen des Streaming-Dienstes nominiert. So konkurrieren die Filme „The Irishman“, „The Marriage Story“ und „The Two Popes“ in verschiedenen Kategorien um einen Oscar.

Oscars 2020: So werden die Gewinner gewählt

Vergeben wird die Auszeichnung von der amerikanische Academy of Motion Picture and Sciences. Seit 1929 ehrt die ehrenamtliche Organisation besonders gute Leistungen in der Filmbranche. Bei der Vorauswahl darf dabei jedes der 800 Mitglieder zehn Vorschläge für die Kategorie „Bester Film“ abgeben. Weitere fünf Vorschläge gibt jedes Mitglied für seine eigene Kategorie ab. Das heißt Regisseure schlagen andere Regisseure vor undSchauspieler andere Schauspieler. Für einige andere Kategorien, wie „Kurzfilm“ und „Tonschnitt“, trifft eine Jury die Vorauswahl.

Insgesamt 8000 Mitglieder sind an der finalen Wahl der Oscars beteiligt. Dabei gibt jedes Mitglied einen Stimmzettel pro Kategorie ab. Der Nominierte mit den meisten Stimmen gewinnt den Oscar. Doch wer hat die größten Chancen bei den Oscars 2020? Wir liefern Ihnen alle wichtigen Informationen.

Die erfolgreichsten Oscar Gewinner

Drei Filme gehören zu den erfolgreichsten Gewinnern der Oscars. So gewann „Titanic“ (1997) von 14 Nominierungen ganze 11 Trophäen. Auch „Ben Hur“ (1959) und „Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs“ erhielten 11 Auszeichnungen. Während Katharine Hepburn mit vier Oscars bei den weiblichen Hauptdarstellerinnen das Ranking anführt, gewann in der Kategorie „bester Hauptdarsteller“ Daniel Day-Lewis insgesamt drei mal.

Meryl Streep führt die Liste der Nominierten an. Insgesamt 21 mal wurde sie für einen Oscar vorgeschlagen - 17 mal als „beste Hauptdarstellerin“ und viermal als „beste Nebendarstellerin“. Drei mal gewann sie den Preis.