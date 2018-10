Otto Waalkes: Das war der größte Fehler seines Lebens

Otto Waalkes (70) hat in einem Interview über den nach eigener Aussage größten Fehler seines Lebens gesprochen.

Frankfurt - Otto Waalkes (70) hat in einem Interview über den nach eigener Aussage größten Fehler seines Lebens gesprochen. „Es ist schon lange her, da hatte Sting mich eingeladen, im Stadtpark in Hamburg seinen Song 'Englishman in New York' mitzuspielen, und ich habe mich nicht getraut“, sagte der Komiker und Schauspieler dem Hessischen Rundfunk. In dem Gespräch, das am Sonntag (7. Oktober) gesendet wird, erzählt Waalkes nach HR-Angaben auch über seinen neuen Film: „Es wird die Verfilmung der alten englischen Serie 'Catweazle', und ich spiele Catweazle.“ Weihnachten 2019 soll er in die Kinos kommen.

dpa