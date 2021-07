Royale Liebe: Diese Paare haben sich bei Olympia kennengelernt

Wie alles begann

Dass das größte Sportereignis der Welt der perfekte Ort für ein Kennenlernen ist, beweisen diese königlichen Liebesgeschichten, die bei Olympia ihren Anfang nahmen.

München – Von einer Märchenhochzeit mit einem Prinzen oder einer Prinzessin träumen viele, aber wo lernt man adlige Singles kennen? Viele Royals sind eher selten im Supermarkt nebenan anzutreffen, in ihren Terminkalendern stehen Galas, festliche Dinner – und die Olympischen Spiele. Für die sportlichen Wettbewerbe reist der Hochadel gerne um die Welt, nicht selten ist der Olympia-Trip der Beginn einer Beziehung und von Liebeserfolg gekrönt*.

Die erste Begegnung von König Carl XVI. Gustaf (75) und Königin Silvia (77) von Schweden liegt schon einige Jahre zurück. Im Sommer 1972 reiste der damalige Kronprinz für die Olympischen Sommerspiele nach München, wo er die 29-jährige Silvia Sommerlath traf. Die Heidelbergerin arbeitete als Hostess und betreute hochrangige Gäste, unter ihnen war auch ihr späterer Ehemann.

Auch Kronprinz Frederik von Dänemark (53) und Kronprinzessin Mary (49) wären sich ohne Olympia womöglich nie über den Weg gelaufen. Während der Olympischen Sommerspiele 2000 in Sydney besuchte der Thronfolger die Bar „Sip Inn“, wo er seiner Traumfrau begegnete. Für Frederik war es Liebe auf den ersten Blick, wie er Jahre später in einer Biografie verriet.

Iñaki Urdangarín (53) konnte bei den Olympischen Sommerspielen 1996 nicht nur eine Bronze-Medaille ergattern, auch fernab des Spielfelds lief es für den damaligen Kapitän der spanischen Handballmannschaft rund. In Atlanta machte er die Bekanntschaft von Infantin Cristina von Spanien (56) und hinterließ offenbar einen bleibenden Eindruck. Die beiden heirateten am 4. Oktober 1997 in Barcelona und bekamen vier Kinder. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.