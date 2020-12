JP Kraemer: Dortmunder Tuner zeigt sein Automuseum – doch es gibt ein großes Problem

Die Gerüchteküche brodelte bereits gewaltig – jetzt ist es offiziell: Tuner Jean Pierre „JP“ Kraemer (40) eröffnet in Dortmund ein Automuseum. Doch wann geht es los?

Dortmund – Er hatte etwas ganz Großes für das Jahresende angekündigt. Etwas, in das sehr viel Arbeit geflossen sei. Nun hat der Dortmunder Tuner Jean Pierre „JP“ Kraemer das Geheimnis um sein Top-Secret-Projekt gelüftet: Er hat ein Automuseum namens „PACE“ eingerichtet, wie 24auto.de berichtet. Dafür hat er ein mehrstöckiges Gebäude am Dortmunder Westfalendamm umgebaut, in dem zuvor eine Citroën/Nissan-Filiale untergebracht war. In einem YouTube-Video auf seinem Kanal „JP Performance“ gibt der 40-Jährige nun einen ersten Einblick. Doch der Tuner hat mit seinem Automobil-Museum im Moment ein riesiges Problem.

Die Abkürzung „PACE" (übersetzt „Tempo" oder „Geschwindigkeit") steht für „Performance and Car Education". Wie JP Kraemer erklärt, sei sein Museum vor allem dazu gedacht, der Jugend Autos näher zu bringen. „Deswegen habe ich überlegt, diesen Ort zu schaffen", sagt der Tuner. „Ein Ort, der für uns alle da ist. Und der geschaffen ist, um zu bleiben." Er habe es sich in seiner Phantasie so vorgestellt: „Ihr seid hier, ihr habt Spaß, ihr guckt euch Autos an. Ihr genießt das, was in meinem Kopf war", sagt ein sehr ernst dreinblickender JP Kraemer. Das große Problem: „Aber all das dürfen wir nicht!" Was er damit meint, wird jedem klar sein: die Corona-Regelungen verhindern eine Eröffnung des Museums. Der 40-Jährige gibt sich dennoch optimistisch: „Was aber kein Problem ist – denn wir warten." Wann der Tuner sein „PACE"-Automuseum nun tatsächlich eröffnen kann steht aktuell noch in den Sternen – vor Frühjahr 2021 wird es aber wohl vermutlich nichts.