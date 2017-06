Palina überrascht Fans mit diesem Mega-Dekolleté-Selfie

Moderatorin Palina Rojinski (32) zeigt sich bei Instagram ungewohnt freizügig und überrascht ihre Follower im Badeanzug.

München - Moderatorin Palina Rojinski kratzt bei Instagram gerade am Legenden-Status: Derzeit folgen der gebürtigen Russin ca. 828.000 Menschen. Nur eine Frage der Zeit, bis die Eine-Million-Marke geknackt wird. Die 32-Jährige zeigt sich im Netz von ihrer kreativen, lustigen und modischen Seite. Ihre Fotos entstehen auf dem Roten Teppich, im Fitnessstudio oder bei Dreharbeiten zu Circus Halligalli mit Joko und Klaas. Was Palinas Fans eigentlich nie zu sehen bekommen, sind freizügige Fotos der vollbusigen Moderatorin - bis jetzt.

Brandenburg Ein Beitrag geteilt von Palina Rojinski (@palinski) am 29. Mai 2017 um 10:47 Uhr

Anfang der Woche postete die Frau, die ihren Durchbruch bei MTV schaffte, ein Selfie im knallbunten Badeanzug. Palina trägt eine verspiegelte Brille, lacht leicht nach vorne gebückt in die Kamera. „Brandenburg“ ist alles, was die 32-Jährige an Informationen dazu preisgibt. Bei einigen Fans wandern die Blicke zuerst in Palinas tiefes Dekolleté. „Zwei hübsche ... Brillengläser“, kommentiert Marco. Und Mr.Goodlife vermutet: „Im Playboy...würde glaube ich, die Höchstauflage aller Zeiten geben.“

Ob Palina sich wirklich ganz nackt vor der Kamera zeigen würde? Wohl eher nicht. Bisher schaffte es die schöne Moderatorin auch ohne viel Haut ins Rampenlicht. Dass sie auch anders kann, zeigt dieses Foto. Eine willkommene Abwechslung. Oder wie Heike es bei Instagram zusammenfasst: „So schmeckt der Sommer.“