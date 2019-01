Pamela Anderson: „Baywatch“-Ikone zeigt bei Lambertz-Party ihre Schokoladenseite

Heiß wie eh und je: „Baywatch“-Star Pamela Anderson begeistert immer noch mit ihrem tollen Körper und legte bei einer Schokoladen-Party einen Wow-Auftritt hin.

Köln - Auch ohne roten Baywatch-Badeanzug zieht Pamela Anderson immer noch alle Blicke auf sich! Kein Wunder, denn auch mit 51 Jahren wirkt sie immer noch unglaublich sexy. Was die Blondine zu bieten hat, zeigte sie am Montagabend bei der Schokoparty von Printenkönig ­Hermann ­Bühlbecker (68), als sie in ihrer tief ausgeschnittenen, rosafarbenen Robe elegant den 100 Meter langen roten Teppich entlangschritt. Auch frostige zwei Grad hielten die Schauspielerin nicht davon ab, ihren durchtrainierten Körper zu zeigen. Im hautengen Body präsentierte Anderson später eine sinnliche Tanzeinlage.

Bereits zum 21. Mal ließ Bühlbecker, der Alleininhaber der Lambertz-Gruppe, Topmodels in süßen Kreationen aus Schokokugeln und Keksen über den Laufsteg im Kölner Wartesaal schweben. Neun internationale Designer kreierten die extravaganten Couture-Kleider. „Schoko trifft auf Mode, das gibt es nur bei uns“, sagte Bühlbecker. Mehr als 900 Gäste kamen, um den besonderen Abend zu feiern. Auch royale Gesellschaft war dabei. Denn als Stargast hatte der Printenkönig Sarah ­Ferguson (59) eingeladen, die Ex-Frau von Prinz Andrew (58) und bis zu ihrer Scheidung 1996 Schwiegertochter von Queen Elisabeth II. (92). Im schwarz-goldenen Abendkleid dankte sie Bühlbecker für dessen Engagement für Kinder in Not. „Der Abend heute ist fantastisch“, schwärmte sie.

