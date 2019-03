Pamela Reif: Harter Schlag für Instagram-Star - Influencer vor Gericht

Niederlage für Influencerin Pamela Reif aus Hamburg: Im Prozess um den Vorwurf der versteckten Werbung auf Instagram ist nun vor Gericht das Urteil gefallen.

Pamela Reif ist Influencer bei Instagram

Vor dem Gericht in Karlsruhe gab es eine Niederlage für Pamela Reif aus Hamburg

Die Influencerin hat auf ihrem Profil bei Instagram Schleichwerbung betrieben

Hamburg - Das Landgericht Karlsruhe hat entschieden - und zwar zu Ungunsten von Instagram-Star Pamela Reif.Der Vorwurf: Pamela Reif hat auf ihrem Instagram-Account versteckte Werbung betrieben. Wie nordbuzz.de* berichtet, muss sich die 23 Jahre alte Inluencerin mit harter Kritik auseinandersetzen, denn mit 4,1 Millionen Followern auf Instagram ist sie, wie der Name schon sagt, eine Person, die ihre Fans durchaus beeinflusst.

Urteil gefallen: Influencerin Pamela Reif aus Hamburg hat Schleichwerbung auf Instagram betrieben

Es geht um Instagram-Posts von Pamela Reif, auf deren Fotos die Influencerin Marken direkt verlinkt hat. Das heißt, dass ihre Follower mit nur einem Klick auf die jeweilige Instagram-Seite des Herstellers gelangen können. Das Gericht wertes dies als Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht. "Indem die Nutzer durch nur zwei Klicks auf die Herstellerseite gelangen können, werden Image und Absatz des jeweiligen Herstellers gefördert", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung zu dem Urteil.

Schleichwerbungs-Vorwürfe: Instagram-Star Pamela Reif fühlt sich ungerecht behandelt

Kurz gesagt: Marken zu verlinken (auch "vertaggen" genannt) ist Schleichwerbung. Wenn Pamela Reif ihren Followern Produkte präsentiert, muss sie sie auch als Werbung kennzeichnen. Das will der blonde Influencer so nicht hinnehmen: "Nach dem Urteil bin ich verpflichtet, auch private Posts mit Tap Tags, für die ich kein Geld erhalten habe, als Werbung zu kennzeichnen. Nach meinem Verständnis verletzt dies mein Grundrecht auf Meinungsäußerungsfreiheit", äußerte sich Pamela Reif gegenüber Bild. Außerdem handele sie selbst wettbewerbswidrig, wenn sie etwas als Werbung kennzeichne, ohne von einem Unternehmen zur Werbung für seine Produkte beauftragt worden zu sein.

Pamela Reif: Instagram-Star will gegen Urteil in Berufung gehen

Das Fitness-Model hat nun einen Monat Zeit das Urteil des Landgerichts Karlsruhe in Berufung anzufechten. Und genau das will Pamela Reif auch tun: "Die Entscheidung des Gerichts muss ich in diesem Moment zwar hinnehmen, werde aber form- und fristgerecht in Berufung gehen."

