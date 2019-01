„Nicht so geil“ - Vox-Moderatorin Panagiota Petridou mit fiesem Seitenhieb gegen ihren Ex

Panagiota Petridou spricht öffentlich kaum über ihr Liebesleben. Doch auf Instagram stichelt sie erstmals gegen ihren Ex-Freund.

Köln - In der VOX-Doku-Soap „Biete Rostlaube, suche Traumauto“ möbelt Moderatorin Panagiota Petridou (39) gammelige Karren wieder auf, um sie anschließend gewinnbringend zu verkaufen. Mit Männern dagegen geht die gebürtige Solingerin hingegen offenbar weit weniger zimperlich um.

Auf ihrem Instagram-Account (131.000 Abonnenten) konnte sich die Tochter griechischer Einwanderer nämlich einen uncharmanten Seitenhieb auf ihren Ex-Freund nicht verkneifen. Zur Unterhaltung ihrer Fans postete Panagiota Petridou ein Bilderrätsel. Ein Bild, das sich aus drei Porträtfotos von Hollywood-Schauspielerin Jennifer Aniston (49) sowie einem Bild von Panagiota zusammensetzte. Die Fans sollten nun rätseln, auf welchem Bild die Vox-Moderatorin zu sehen sei.

Vox-Moderatorin Panagiota Petridou: „Mein Ex war nicht so geil

Hintergrund der Aufgabe ist Panagiota Petridous Ähnlichkeit mit Jennifer Aniston. Dazu schreibt die Vox-Moderatorin: „Falls mich noch jemand fragen sollte, ob man mir schon mal gesagt hat, dass ich aussehe wie Jennifer Aniston. Ja, Mann! Sie ist auch griechischer Abstammung, wir sind gleich groß und wiegen sogar das gleiche...“ Doch neben dem Alter - Aniston ist zehn Jahre älter - gibt es noch einen weiteren Unterschied zwischen der Amerikanerin und der Deutschen, und der betrifft ihre ehemaligen Partner. „Mein Ex war nicht so geil, wie ihrer!“, packt Panagiota aus.

Jennifer Aniston war zuletzt von 2015 mit 2017 mit Schauspieler Justin Theroux verheiratet und von 2000 bis 2005 mit Brad Pitt. Letzterer wurde vom amerikanischen People-Magazin zweimal zum „Sexiest Man Alive“ gekürt.

Über das Liebesleben von Moderatorin Panagiota Petridou ist praktisch nichts bekannt

Weil Panagiota Petridou ihr Privatleben für die Öffentlichkeit strikt unter Verschluss hält, gilt die Stichelei gegen ihren Ex in Boulevard-Gefilden als Überraschung. Über das Liebesleben der Selfmade-Frau ist so gut wie nichts bekannt. Weil sie sich mit Autos auskennt, als Leistungssportlerin Handball gespielt hat und als Frau gilt, mit der man Pferde stehlen kann, ist sie der Traum vieler Männer.

