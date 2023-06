Peinliche Playback-Panne bei Hansi Hinterseers Fernsehgarten-Auftritt

Liedtext vergessen?

In der neuesten Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens war auch Hansi Hinterseer zu Gast. Bei seinem Auftritt schien er jedoch Probleme mit dem Playback zu haben.

Mainz – Ganz unter dem Motto „Tanzfieber“ lud Andrea Kiewel (57) diesen Sonntag (4. Juni) wieder allerlei namhafte Gäste zu sich in den ZDF-Fernsehgarten ein. Auch Hansi Hinterseer (69) stattete dem Mainzer Lerchenberg einen Besuch ab. Dem Schlager-Urgestein unterlief bei seinem Auftritt jedoch eine peinliche Playback-Panne.

Peinliche Panne bei Fernsehgarten-Auftritt: Hansi Hinterseer hat Schwierigkeiten mit seinem Playback

Neben einer tänzerischen Darbietung der „Let‘s Dance“-Sieger Anna Ermakova (23) und Valentin Lusin (36) und einem Auftritt von Stefan Mross‘ Ex-Frau Stefanie Hertel (43) und Tochter Johanna (21) gab auch Hansi Hinterseer im Fernsehgarten sein Talent zum Besten. Gleich mehrmals heizte die Schlagerlegende den ZDF-Zuschauern ein – besonders glatt lief dabei aber nicht alles.

Vor allem bei seiner ersten Nummer „Glaub an dich“ wurde schnell klar, dass Hansi Hinterseer Probleme mit seinem Playback hatte. Zwar wirkte er größtenteils relativ sicher, immer wieder erwischten ihn die Kameras aber dabei, wie er Zeilen falsch über die Lippen brachte, nur bei einem Teil des Textes den Mund bewegte oder ab und zu auch gar nicht.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Das sind die bisher bekannten Mottosendungen 11. Juni 2023: Gartengames 25. Juni 2023: Schlagerparty 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest (Quelle: ticketservice.zdf.de)

„Beziehung mit dem Playback ‚kompliziert‘“: Hansi Hinterseer für Fernsehgarten-Auftritt zerrissen

Die Gäste in der Freilicht-Arena schien Hansi Hinterseers Playback-Panne kaum zu stören und begeistert schunkelten sie zu den Klängen seiner eingängigen Schlagernummern. Den Fernsehgarten-Zuschauern daheim entging der Patzer aber nicht und in den sozialen Medien hagelte es fiese Reaktionen. „Die Beziehung zwischen Hansi Hinterseer und dem Playback würde ich auch als ‚kompliziert‘ beschreiben“, zerreißt ein Twitter-Nutzer den Auftritt. Ein anderer fasst die Performance derweil mit einer Zeile aus Hansis Lied „Glaub an dich“ zusammen: „Wenn das Leben aus der Spur läuft …“

+ Bei seinem Auftritt im ZDF-Fernsehgarten schien Hansi Hinterseer Probleme mit seinem Playback zu haben. © Screenshot/ZDFmediathek/ZDF-Fernsehgarten/Folge vom 4. Juni 2023 (Fotomontage)

Man kann es eben nicht jedem recht machen – aber zumindest konnte Hansi Hinterseer die Gäste vor Ort im Fernsehgarten mit seinen Gesangseinlagen begeistern. Beim Auftritt von Stefanie Hertel und Tochter Johanna kam es indessen zu einer weiteren Panne, denn ein Fernsehgarten-Mitarbeiter drängte die Zuschauer einfach weg. Verwendete Quellen: ZDF-Fernsehgarten/Folge vom 4. Juni 2023

