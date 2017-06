Phil Collins kann seine eigenen Hits nicht mehr hören

Rocksänger Phil Collins mag viele seiner eigenen Hits nicht mehr hören. Das verriet der Sänger kürzlich in einem Interview.

Düsseldorf - "Ich wäre nicht unglücklich, wenn ich diese Lieder nie wieder singen müsste", sagte der 66-Jährige der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf vom Freitag. Auf der anderen Seite liebten seine Fans Lieder wie "Against All Odds" und "You Can't Hurry Love". Sie kämen zu seinen Shows, um diese Stücke zu hören. "Also gebe ich sie ihnen natürlich auch."

Auf die Frage, was er in seinem Leben versäumt habe, antwortete Phil Collins: "Nicht Keith Moons Platz bei 'The Who' eingenommen zu haben - in dieser Band hätte ich wie ein Feuerwerk sein müssen." Er sei sich "sicher, dass ich dem gerecht geworden wäre".

