Er arbeitete mit Kanye West und Beastie Boys: Star-DJ stürzt in den Tod - rätselhaftes Unglück 

Er hat uns einige Hits beschert. Nun ist der einstige DJ Philippe Zdar, der bereits mit Größen wie den Beastie Boys und Kanye West zusammengearbeitet hat, tot.

Paris - Wieder hat die Musikwelt eines ihrer großen Talente verloren. Der französische DJ und Produzent Philippe Zdar ist in Paris nach einem tragischen Unfall verstorben.

Sein neuestes Werk „Dreems“ hätte am kommenden Freitag (21. Juni 2019) erscheinen sollen.

Doch nun, nur zwei Tage zuvor, ist Philippe Zdar verstorben. Wie der musikexpress in Berufung auf die Angaben des Agenten des DJs berichtet, ist der Musiker am vergangenen Mittwoch (19. Juni 2019) nach einem dramatischen Sturz verstorben. Er soll aus einer der oberen Etagen eines Hauses in Paris gestürzt sein. Näheres ist noch nicht bekannt. Zdar wurde nur 52 Jahre alt.

Philippe Zdar: DJ arbeitete mit Musik-Größen zusammen

Philippe Cerboneschi, bekannt unter seinem Künstlernamen Philippe Zdar, wurde vor allem durch die Gruppe Cassius bekannt. Bereits in den 80ern gründete er das House-Duo mit seinem Musikerkollegen Hubert Blanc-Francard alias Boom Bass. Ihr Debütalbum „1999“, welches in eben jenem Jahr erschien, verschaffte den beiden Franzosen großen Ruhm auch fernab ihrer Heimat.

Darüber hinaus arbeitete Zdar auch erfolgreich als DJ und Produzent und stand bereits mit namhaften Musikern wie Pharrell Williams, Kanye West oder den Beastie Boys im Studio. Seine Arbeit am Hitalbum „WOLFGANG AMADEUS PHOENIX“ brachte ihm einen Grammy, einen der renommiertesten Musikpreise, ein.

