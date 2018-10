Pink kommt für Konzerte nach Deutschland! Stadion-Tour für diese sieben Städte geplant

Pink kommt nach Deutschland. Die Stadion-Tour führt durch sieben Städte - Konzerte gibt es in Köln, Hamburg, Stuttgart, Hannover, Berlin, Frankfurt und München.

Gute Nachrichten für alle Fans von Pink! Die erfolgreiche Sängerin geht im kommenden Jahr auf Europa-Tour - und für Deutschland hat der Superstar gleich sieben Konzerte eingeplant. Hier die Termine der "Beautiful Trauma World Tour 2019" in der Übersicht.

Köln - Pink plant für 2019 eine große Stadion-Tour durch Deutschland. Im Rahmen ihrer "Beautiful Trauma World Tour 2019" wird die Sängerin gleich sieben Konzerte im kommenden Sommer geben, wie nordbuzz.de* berichtet.

Pink kündigt Beautiful Trauma Tour für 2019 an - Stadion-Konzerte auch in Deutschland

Der Ticket-Verkauf startet am Mittwoch, 17. Oktober, im Presale bei eventim. Der offizielle Vorverkauf der Karten für die Pink-Konzerte beginnt am Samstag, 20. Oktober, um 10 Uhr an allen autorisierten Vorverkaufsstellen.

Beautiful Trauma Tour: Termine der Pink-Konzerte 2019 in Deutschland in der Übersicht

05. Juli: Köln , RheinEnergie Stadion

, RheinEnergie Stadion 08. Juli: Hamburg , Volksparkstadion

, Volksparkstadion 10. Juli: Stuttgart , Mercedes-Benz Arena

, Mercedes-Benz Arena 12. Juli: Hannover , HDI Arena

, HDI Arena 14. Juli: Berlin , Olympiastadion

, Olympiastadion 22. Juli: Frankfurt , Commerzbank Arena

, Commerzbank Arena 26. Juli: München, Olympiastadion

Übrigens: Bei einem Konzert ihrer aktuellen Tour hat Pink einen Auftritt in Brisbane in Australien unterbrochen, um einen 14-jährigen Fan zu trösten.

