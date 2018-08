Pink sagt drittes Sydney-Konzert und wehrt sich gegen üble Vorwürfe

US-Sängerin Pink (38) enttäuscht ihre Fans in Australien. Die Musikerin hat nun das dritte Sydney-Konzert abgesagt. Die Fans machen sich Sorgen, doch dann sind Strandfotos der US-Sängerin aufgetaucht.

Canberra - Wegen einer Magen-Darm-Erkrankung muss US-Sängerin Pink (38) erneut eines ihrer Konzerte im australischen Sydney absagen. Die Musikerin sei Sonntagnacht wegen Dehydrierung in ein Krankenhaus gebracht, kurzzeitig entlassen und am Montag mit der Diagnose Magen-Darm-Virus wieder eingewiesen worden, teilte ihr Veranstalter Live Nation am Dienstag (Ortszeit) mit. „Pink ist über Nacht im Krankenhaus geblieben, um ihre Behandlung und ihre Genesung voranzutreiben“, hieß es.

Pink hatte ursprünglich geplant, im Rahmen ihrer „Beautiful Trauma“-Welttour in Sydney bis Mitte August sieben Konzerte in der ausverkauften Qudos Bank Arena zu spielen, doch schon ihren ersten Auftritt am Freitag musste die Sängerin krankheitsbedingt absagen.

Strandfoto mit Kindern aufgetaucht

Nachdem wenig später Paparazzi-Fotos auftauchten, die sie gemeinsam mit ihren Kindern am Strand zeigten, verteidigte sie sich auf Instagram gegen den Ärger einiger Fans: Sie habe sich wirklich unwohl gefühlt und darüber hinaus eine „tadellose Vorgeschichte“, was das Einhalten von Konzertterminen angehe, erklärte sie. Das zweite Konzert am Samstag fand dann planmäßig statt.

dpa